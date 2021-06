Swinemünde

An der Fährüberfahrt „Karsibór“ bilden sich wieder Staus und auf der Swinemünder Promenade ein Besucherstrom: Nach den Lockerungen kehrt das normale Leben in die Stadt zurück. Gastronomen sind zufrieden, weil sie seit kurzem endlich wieder Geld verdienen können.

Restaurants sind gefragt, Gäste können nicht nur in den Biergärten, sondern auch drinnen essen. Obwohl nur die Hälfte der Tische besetzt sein darf, rechnet die Gastronomie mit einer schnellen Verlustaufholung. Doch nicht alle haben den Lockdown überlebt. Einige Restaurants auf der Karte von Swinemünde sind nicht mehr vorhanden.

Keine Mietminderung im Lockdown – „Meeresduft“ muss aufgeben

Dazu gehört das bekannte Lokal „Zapach Morza“ (Meeresduft). „Wir mussten das Restaurant schließen, weil trotz des Lockdowns die Miete nicht gesenkt wurde. Vom Essen außer Haus konnten wir nicht überleben“, erklärt „Meeresduft“-Inhaberin Dorota Świerczyńska. Andere haben den Lockdown zwar überstanden dank staatlicher Finanzhilfe und weil sie auf Rücklagen zurückgreifen konnten.

So wie Marek Łapiński, Besitzer des Restaurants El Papa Pilar am Wolności Platz. „Es gibt immer mehr Kunden. Vorerst meist am Wochenende. Ich hoffe, dass wir jetzt endlich anfangen zu verdienen. Das Vorbereiten von Gerichten außer Haus hat mir nur das Überleben ermöglicht. Ich habe im Grunde Geld verdient, um meine Mitarbeiter zu halten. Den Rest musste ich zusätzlich bezahlen.“ Hilfe bekommen Unternehmer in der Branche auch von der Stadt. Die erhebt bis Ende Juni keine Gebühren für Biergärten.

Fallen die Beschränkungen für Hotels am 7. Juni?

Swinemündes Hoteliers müssen sich weiterhin beschränken. Am 2. Juni verlängerte die polnische Regierung die Auflagen für den Aufenthalt von Gästen in Beherbergungsbetrieben. Danach dürfen Hotels weiterhin nur die Hälfte der Zimmer anbieten. Vielleicht werden diese Auflagen am 7. Juni aufgehoben. An diesem Tag wird von der Regierung erwartet, dass sie über den Saisonfahrplan informiert.

Messen, Konferenzen und Ausstellungen dürfen bei den Nachbarn durchgeführt werden mit der Maßgabe von einer Person pro 15 Quadratmetern. Auch Spielräume für Kinder, Schwimmbäder und Fitnessstudios wurden eröffnet und die Zahl der Teilnehmer an Veranstaltungen und Versammlungen auf 150 Personen festgesetzt. Vollständig Geimpfte zählen nicht mit. Discos und Nachtclubs bleiben geschlossen.

Deutsche buchen für Saison und Herbst

Die Hoteliers setzen auf den Sommer und hoffen auf eine gute Belegung. „Die Anreisen sind bisher gering und es gibt wenige Gäste, zum Teil aus Polen und zum Teil aus Deutschland“, beschreibt Joanna Rakowska vom Hotel Irys in Swinemünde die aktuelle Situation. „Langsam kommen aber Buchungen von deutschen Gästen, die in der Saison und im Herbst anreisen werden. Wir verdienen noch nicht, aber ich denke, dass in der Saison, trotz der verkürzten Zeit, viele Urlauber zu uns kommen werden.“

Von Radek Jagielski