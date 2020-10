Swinemünde/Peenemünde

Die Vizepräsidentin von Swinemünde, Barbara Michalska, wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Diese Informationen wurden von der stellvertretenden Stadtpräsidentin am Sonntag auf ihrem Facebook-Profil bekanntgegeben.

„Am Samstagmorgen habe ich mich freiwillig für einen Test im städtischen Krankenhaus gemeldet. Warum? Ich hatte am Freitag Kopfschmerzen. Dann hatte ich ein bisschen Halsschmerzen. Keine anderen Symptome. Die Informationen über die schnell wachsende Anzahl von Patienten veranlassten mich jedoch, mich für den Test anzumelden. Ich glaubte nicht an ein positives Ergebnis, weil ich keine Symptome des Coronavirus hatte – Fieber, Husten, Atemnot, Geschmacks- und Geruchsverlust. Und doch ist das Ergebnis positiv“, heißt es bei Facebook.

Anzeige

„Ich schreibe diese Details, um zu warnen, dass die Symptome manchmal auf reine Müdigkeit und Kopfschmerzen aufgrund eines Wetterwechsels hinweisen. Ich bin ein bisschen schwach, mir ist übel, aber ansonsten fühle ich mich gut“, schriebt Michalska. Sie habe eine Datenbank mit Kontakten zusammengestellt und bekomme von den Gesundheitsbehörden Empfehlungen bezüglich einer möglichen Quarantäne, teilt die Vizepräsidentin weiter mit.

Vizepräsidentin war in jüngster Zeit oft in Deutschland

Wo sich die Vizepräsidentin der Stadt Swinemünde infiziert hat, ist noch nicht bekannt. Barbara Michalska hat in den letzten Tagen an zahlreichen Sitzungen teilgenommen, auch in Deutschland. Am 8. Oktober war sie in Heringsdorf, wo sie an einem Ausbildungskurs über den Heil- und Kurwald teilgenommen hat. Am 9. Oktober nahm sie in Swinemünde an einer Konferenz auf der Tunnelbaustelle zwischen den Inseln Usedom und Wolin teil. Und am Sonnabend war sie Gast des Abschlusskonzertes des Usedomer Musikfestivals mit dem Elbphilharmonie Orchester und Cellostar Sheku Kanneh-Mason in Peenemünde.

Musikfestival mit ausgeklügeltem Hygienekonzept

Thomas Hummel, Intendant des Usedomer Musikfestivals, und Rolf Seelige-Steinhoff als Vorsitzender des Fördervereins berichten, dass auch sie am Sonntag von der Covid-19-Infektion der Vizepräsidentin erfahren hätten. Umgehend hätten sie das zuständige Gesundheitsamt des Landkreises Vorpommern-Greifswald informiert. Die deutsche Behörde wird nun von der polnischen detailliert informiert.

„Ich bin sehr froh, dass wir für das Musikfestival ein ausgeklügeltes Hygienekonzept vorgelegt haben, mit dessen Hilfe sich sofort nachvollziehen lässt, wer in Peenemünde auf welchem Stuhl gesessen hat. Dadurch können wir nicht nur ausreichend Sicherheitsabstand garantieren, sondern auch alle Gäste sofort ohne großes Suchen auffinden und sie informieren bzw. Kontaktketten zurückverfolgen“, sagt Hummel.

Michalska mit Maske im Konzert

„ Barbara Michalska saß während des Konzertes auf der rechten Seite ganz am Rand. Sie trug während des gesamten Konzertes Maske und hat niemanden berührt oder die Hand gegeben. Darauf haben unsere Sicherheitskräfte, die wir extra eingestellt haben, ganz besonders geachtet“, betont Seelige-Steinhoff.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand.

Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle-Marisken (parteilos), die ebenfalls dem Abschlusskonzert beiwohnte, hat sich Montagfrüh aus reiner Vorsicht von selbst in Quarantäne begeben. „Ich habe zwar Frau Michalska nur von Weitem gesehen, aber besser ist besser“, betonte sie. Bereits am Mittag konnte Marisken nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt des Landkreises die Quarantäne beenden.

Weitere Rathausmitarbeiter in Quarantäne

Am Montag, dem 12. Oktober, wurde zudem offiziell bestätigt, dass sich der zweite Vizepräsident Paweł Sujka, der Sekretär der Stadt, ein Mitarbeiter des Sekretariats und Leiter der direkt Barbara Michalska unterstellten Abteilungen in Quarantäne begeben müssen. „Das Rathaus funktioniert normal. Am Eingang befinden sich Behälter zur Händedesinfektion. Die Mitarbeiter können und müssen sich nur mit bedecktem Mund und Nase im Büro bewegen“, informiert Jarosław Jaz, Pressesprecher des Präsidenten von Swinemünde.

Info: Am Montag wurden in Polen vier weitere Infektionsfälle in Swinemünde bestätigt. Seit Beginn der Pandemie wurden auf den Inseln Usedom und Wolin insgesamt 37 Fälle von Covid-19 registriert. Niemand ist gestorben. Die Zahl der Infektionen in Westpommern insgesamt beträgt 3070. Insgesamt starben 40 Menschen im Zusammenhang mit Corona.

Von Radek Jagielski und Cornelia Meerkatz