THW Wolgast mit neuer Fachgruppe für Notversorgung

Wolgast

Beim Technischen Hilfswerk ( THW) verschieben sich die Einsatzschwerpunkte. Um den veränderten Herausforderungen im Bevölkerungsschutz Rechnung zu tragen, hat Wolgast nun eine neue Fachgruppe: Sie nennt sich „Notinstandsetzung/ Notversorgung“ und ist aus der 2. Bergungsgruppe entstanden. Dieses Prozedere wurde in allen 668 Ortsverbänden vorgenommen.

Die neue Fachgruppe wird im Gegensatz zur aufgelösten 2. Bergungsgruppe mit erheblich mehr Material ausgestattet. Als zentrale Unterstützungseinheit des THW erhält sie eine 50 kVA Netzersatzanlage sowie Campausstattung, Tauchpumpen mit mehr als 7500 Liter pro Minute Pumpleistung, Beleuchtung und Material zur Versorgung einer Einsatzstelle mit Strom. Auch beim Transport wird kräftig aufgerüstet: Da eine Kernaufgabe der neuen Fachgruppe ist, Material zu transportieren, werden auch noch ein Plattform-Anhänger mit zwölf Tonnen Nutzlast, eine Wechselbrücke und ein Gabelstapler in den kommenden Monaten beschafft.

Netzersatzanlage schon nach Wolgast geholt

Der 7,5 Meter hohe Lichtmast ist mit LED-Strahlern ausgestattet.. Quelle: Carsten Freitag

„Das neue Konzept passt sich gut den aktuellen Anforderungen an den Zivil- und Katastrophenschutz an“, kommentiert der Ortsbeauftragte Frank Hasche die Neustrukturierung. Ende November konnten die Wolgaster die erste fabrikneue Komponente beim Hersteller in Süddeutschland abholen. „Der Anhänger mit der 50 kVA Netzersatzanlage kann bei Stromausfall Notstrom für kleine und mittlere Versorgungseinheiten bereitstellen. Außerdem verfügt er über einen 7,5 Meter hohen Lichtmast mit 4 x 300 Watt LED-Strahlern mit mehr als 100000 Lumen Leuchtkraft“, erzählt Steffen Laarz, Gruppenführer der noch jungen Fachgruppe N.

Allerdings ist es notwendig, dass die neue Technik auch bedient werden kann. „Deshalb werden wir in den kommenden Wochen mit der Fachausbildung beginnen“, erläutert der Ausbildungsbeauftragte des Wolgaster THW, Michel Paulike.

Das THW Wolgast ist auch für Einsätze bei Hochwasser und Überflutungen bestens gerüstet. Vorgehalten werden ein Mehrzweck-Arbeitsboot sowie je ein Schlauch- und ein Mehrzweckboot. Auch ein leistungsfähiger Lkw mit Ladekran steht als hochgeländegängiges Fahrzeug zur Verfügung. „Trotz aller Neuausrichtung bleibt die Fachgruppe Wassergefahren, die der Rettung und technischen Hilfe an und auf dem Wasser dienen, in Wolgast erhalten“, betont Zugführer Mirko Drews.

Ortsgruppe sucht weitere Ehrenamtler

Er und weitere THW-Mitglieder würden es gerne sehen, dass die noch offenen Stellen in allen drei Fachgruppen bald besetzt werden. Sie sind deshalb auf der Suche nach weiteren Ehrenamtlern. „Interessierte werden erstaunt sein, wie vielfältig und umfangreich unsere Ausbildung ist“, meint Frank Hasche. Gesucht würden Unterstützer in allen Bereichen: Schweißer, Schlosser, Elektriker, Vertreter aus dem Bootsbau und Tischler. „Wir sind ein sehr kollegiales und harmonisches Team. Dennoch sind froh über jeden, der bei uns mitmachen möchte.“ Der Ortsbeauftragte verweist auch darauf, dass man die THW-Ausbildung oftmals im Beruf und zuhause gut gebrauchen kann.

Nur fünf Frauen bisher dabei

Hasche betont, dass bisher noch für jeden, der mitmachen möchte, ein passender Posten beim THW gefunden wurde. „Es gibt auch Aufgabenbereiche, wo man nicht so schwer körperlich arbeiten muss, als Verwaltungshelfer zum Beispiel oder in der im vergangenen Jahr komplett neu entstandenen Edelstahl-Gastro-Küche. Auch Frauen dürfen mitmachen. „Aktuell sind zwar nur zu dritt im aktiven Dienst. Zwei Mädchen arbeiten noch in der Jugendgruppe mit. Ich würde mich freuen, wenn wir weibliche Unterstützung bekämen“, sagt Jennifer Crull vom Ortsverband Wolgast.

Der THW-Ortsverband Wolgast hat neue Technik erhalten, da eine neue Fachgruppe "Notinstandsetzung/Notversorgung" gebildet wurde. Quelle: Carsten Freitag

Von Cornelia Meerkatz