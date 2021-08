TV-Gottesdienst von Usedom: Das passierte am Zuschauertelefon 

Ahlbeck/Greifswald

Mit dem Ende des ZDF-Fernsehgottesdienstes in Ahlbeck am Sonntag um 10.15 Uhr beginnt die Arbeit für Doreen Habermann. Sie ist eine von 17 ehrenamtlichen Helfern der Kirchengemeinden in den Kaiserbädern, die am Zuschauertelefon sitzt. Das Fernsehprogramm geht zwar weiter, doch viele Menschen, die den Gottesdienst am Bildschirm verfolgt haben, wollen sich danach austauschen und ihre Gedanken teilen.

In ihrer Predigt widmete sich Margot Käßmann der Frage, wie es gelingen kann, etwas von der Leichtigkeit des Sommers mitzunehmen und auch im Alltag etwas freier und vertrauensvoller zu leben. „Sicher verbinden viele Usedom mit Erinnerungen an die Heimat und Urlaube“, vermutete Ahlbecks Pastor Henning Kiene im Vorfeld.

Und so war es auch: „Bei vielen hat das Urlaubserinnerungen wachgerufen. Meine erste Anruferin freute sich, dass der Gottesdienst mal nicht aus München gesendet wird sondern aus Mecklenburg-Vorpommern“, sagt Doreen Habermann, die in knapp zwei Stunden 24 Anrufe bekommen hat. Für die Theologiestudentin, deren Familie in Zirchow lebt, war es eine neue Erfahrung. „Der Austausch am Telefon ist noch intensiver, als wenn man sich bei einem Gottesdienst begegnet“, so die 26-Jährige, die gegenwärtig ihr Examen schreibt.

Predigt: Ermutigend und tröstend

Viele hätten einfach nur Danke gesagt, dass sie mit der TV-Übertragung am kirchlichen Leben teilhaben können. „Bewegend war auch der Anruf einer Dame aus dem Flutgebiet. Nach der betroffenen Predigt in der vergangenen Woche fand sie die Worte von Margot Käßmann zutiefst ermutigend und tröstend. Die DDR spielte bei zahlreichen Anrufern auch eine Rolle“, so Doreen Habermann.

Doreen Habermann und Florian Pataki haben nach dem TV-Gottesdienst auf Usedom Gespräche am Zuschauertelefon entgegengenommen. Quelle: privat

Neben Lob für die Akteure des Gottesdienstes gab es auch Kritik: Einmal sei es um eine Glaubensfrage gegangen. „Ein anderer bemängelte, dass die Lieder so schnell gesungen wurden und er nicht mitsingen konnte. Das war eine Art Regieanweisung“, sagt die Studentin und lacht.

Gottesdienst in der Kirche gewünscht

Ein anderer hätte sich den Gottesdienst in der Ahlbecker Kirche gewünscht, berichtet Florian Pataki. Der 22-Jährige ist ebenfalls Theologiestudent. Auch er saß am Hörer und bekam vorrangig aus Süddeutschland Reaktionen zum Gottesdienst.

„Es waren viele persönliche Geschichten dabei. Die meisten waren von der Atmosphäre auf der Promenade angetan. Die Übertragung habe ihnen ein Urlaubsgefühl ins Wohnzimmer transportiert“, so Pataki, der auch einen Seelsorgeranruf dabei hatte.

Eine Frau schilderte ihm, dass sie gerade eine Krebsdiagnose bekommen habe. „Das war ein schwieriges Gespräch“, meint der Greifswalder, der sie an die Seelsorge der Kirche verwies. „Die Bandbreite reichte von kurzen Anrufen, um Danke zu sagen, bis zu langen Gesprächen, wo sich die Menschen vorstellten und einfach das Bedürfnis hatten, zu reden.“

Von Henrik Nitzsche