Manuela Wisbek, gebürtige Stralsunderin vom Jahrgang 1983, kehrt am 30. Juli auf die Zinnowitzer Open-Air-Bühne zurück. Im Jahr 2005 hat sie hier die Walburga in der Vineta-Aufführung gespielt und erinnert sich nun bei dem neuen Podcastformat an jene schöne Zeit, plaudert über Aktuelles und verrät, was sie sich beruflich noch so wünscht. Die OZ sprach mit der humorvollen Frau, die im Fernsehen bei den „Bösen Mädchen“ ihre TV-Karriere startete.

OZ: Ihre Homepage ziert ein hübsches Zitat von Heinz Rühmann. Es lautet: „Lächeln ist das Kleingeld des Glücks“. Leben Sie auch nach diesem Slogan?

Manuela Wisbek: Unbedingt. Ich bin der festen Überzeugung, dass man mit Humor und einem Lächeln im Gesicht vieles leichter ertragen und schwierige Situationen auch besser meistern kann. Und meine bisherigen Erfahrungen geben mir da recht.

Wie sind Sie denn als Schauspielerin über die Monate der Corona-Krise bislang hinweggekommen?

Ich habe es tatsächlich genießen können, zu Hause im Privaten mit meiner Frau zu entschleunigen. Ich koche leidenschaftlich gern und mache dazu auch Videos, das konnte ich in aller Ausführlichkeit tun, denn auch wir haben produktionstechnisch im März alles abbrechen müssen. Jetzt gibt es wieder Drehs für neue Teile meiner Serie „Notruf Hafenkante“, für die ich schon seit zehn Jahren tätig bin. Das ist wie eine lieb gewordene Familie. Allerdings ist das unter den aktuellen Einschränkungen auch eine große Umstellung, wir tragen Masken, haben Pläne zum präventiven Schutz einzuhalten. Das ist alles sehr aufwendig.

Wie lief die jüngste Vergangenheit wirtschaftlich und finanziell für Sie?

Es ging. Da ich ein sehr sparsamer Mensch bin, konnte ich gut über die Runden kommen. So gesehen waren die Corona-Monate keine große Herausforderung für mich.

Wenn man ihre sehr umfänglich Filmografie studiert, wird rasch klar, dass Sie inzwischen mehr im TV und Kino, aber weitaus weniger im Theater unterwegs sind. Zufall? Oder wollten Sie sich beruflich so orientieren?

Das hat sich so ergeben. Ich wollte immer möglichst beides parallel machen. Aber schnell wurde klar, dass das nicht so optimal funktioniert, schon deshalb nicht, weil man beim Fernsehen viel flexibler sein und fix reagieren muss. Und dann darf man auch nicht vergessen, dass man beim TV einfach deutlich besser verdient als im Theater. Dennoch bleibt Letzteres meine große Leidenschaft, das Spielen eben.

Woran arbeiten Sie aktuell? Und auf welchem Kanal kann man Sie sehen?

In der „Hafenkante“, jeden Donnerstag 19.25 Uhr laufen im ZDF ältere Folgen, in denen ich aber auch schon mitwirke. Neue sind gerade im Entstehen. Wann die gezeigt werden, weiß ich noch gar nicht.

Was verbindet Sie heute noch mit Zinnowitz? Und kommen Sie gelegentlich zurück auf die Insel?

Ich möchte die Zeit nicht missen, als ich Elevin an der Akademie war. Das war toll, und die Schule genießt ja inzwischen einen sehr guten Ruf. Von daher liegt auf der Hand, dass ich noch zu vielen Ex-Kollegen gute Kontakte pflege. Ich komme eigentlich jedes Jahr von meinem Wohnort Wandlitz in Brandenburg mal wieder nach Zinnowitz. Ich habe hier unglaublich vieles gelernt und bin sehr froh darüber; bis heute.

Worauf dürfen sich die Gäste des Podcast am 30. Juli freuen?

So ganz genau weiß ich das auch noch nicht, aber so viel scheint klar: Ich schlüpfe noch mal in die Rolle der Walburga, stelle mich und meinen Werdegang vor. Dabei gibt es sicher auch etwas private Plauderei, Hintergrund und Erinnerung. Ich freue mich jedenfalls sehr, eingeladen worden zu sein. Das bietet sicher auch die Chance, ein weiteres Mal bekannte Gesichter wiederzusehen.

30. Juli, 20 Uhr, Vineta-Talk-Show

Von Steffen Adler