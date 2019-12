Täter bei Einbruch auf Campingplatz Zempin gestellt

Zempin

Ein Einbrecher wurde auf dem Campingplatz Zempin am 30. Dezember gegen 16 uhr auf frischer Tat gestellt. Eine Zeugin hatte den Mann überrascht und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Mann war gerade in einen dort abgestellten Wohnwagen eingebrochen. Ein Funkstreifenwagen des Polizeireviers Heringsdorf war schnell zur Stelle. Bei der Anzeigenaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Täter in insgesamt fünf Wohnwagen eingebrochen war. Da der 58-jährige Täter bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde er vorläufig festgenommen und wird am 31. Dezember noch einem Haftrichter vorgeführt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Eine genaue Schadenshöhe kann zur Zeit nicht benannt werden.

Von Cornelia Meerkatz