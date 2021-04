Usedom

Am Sonnabend beginnt der Monat der Fest-, Feier- und Ehrentage: 1. Mai, Pfingsten, Christi Himmelfahrt, Mutter -und Herrentag. Wer noch eine ansehnliche Verwandtschaft mit Geburtstagen im Mai sein eigen nennt, hat gut zu tun mit dem Kauf von Geschenken, den Gratulationen und Feiern. Bei all dem sollte nicht außer acht gelassen werden, dass es zum Ende des Wonnemonats noch einen ganz wichtigen Ehrentag gibt: Den „Tag der Nachbarn“. Auf diese Weise kann ganz offiziell Dankeschön gesagt werden.

Wenn ich an meine wunderbaren Nachbarn denke, die in meiner Abwesenheit mein Haus bewachen, Pakete annehmen, Blumen gießen, den tropfenden Wasserhahn reparieren, die Brunnenpumpe zum Laufen bringen und noch viele andere Dinge für mich mit größter Selbstverständlichkeit tun, dann weiß ich, dass es diesen besonderen deutschlandweiten Aktionstag zu Recht gibt. Mit einer kleinen Überraschung werde ich ihnen zeigen, wie froh ich bin, in so angenehmer Gesellschaft zu wohnen. Der 28. Mai ist dick im Kalender markiert.

Von Cornelia Meerkatzcornelia.meerkatz@ostsee-zeitung.de