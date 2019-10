Eine Gemeinde feiert seine Vereine

Zinnowitz

Die Vereine des Seebades sind hart im Nehmen: Trotz eines länger anhaltenden heftigen Regengusses am Mittag blieben sie standhaft vor Ort. Und kaum hatten sich die Regenwolken verzogen, herrschte beim Tag der Vereine an der Zinnowitzer Kurmuschel wieder buntes Treiben. Hunderte Besucher schauten und probierten die Vielfalt, die an den Ständen der 14 Vereine des Seebades geboten wurde.

Zur Galerie Das Ostseebad Zinnowitz lebt von den zahlreichen Angeboten seiner Vereine. Am Tag der Deutschen Einheit präsentierten sich 14 von ihnen den vielen Besuchern eines buten Festes.

Mit dabei waren der Karnevalsclub, der 1. Zinnowitzer Dartverein, die Jugendwehr, der Förderverein der freiwilligen Feuerwehr, SV Eintracht Zinnowitz - Frauenradsportgruppe, die Historische Gesellschaft Zinnowitz, der Jugendclub, der Rotary Club Usedom, der Schulförderverein der Grundschule Zinnowitz, der Schulförderverein „Rückenwind“ der Freien Schule Zinnowitz, Freie Schule Zinnowitz 12. Klasse, Tennisverein, SV Eintracht - Volleyball und der Tierschutzverein Insel Usedom.

Würdigung des Ehrenamtes

Neben musikalischen Darbietungen und witzig-fröhlichen Einlagen des Zinnowitzer Karnevalsclub gab es Wettspiele, Kinderschminken, bergeweise leckeren selbst gebackenen Kuchen, Marmeladen, selbst gekochte Soljanka und Obst aus dem Kleingarten. Peter Usemann, Bürgermeister des Seebades, nutzte die Schönwetterphase gleich zu Beginn des Festes für einen Besuch. „Wir sind sehr stolz auf unser vielfältiges Vereinsleben. In diesem Jahr präsentiert sich auch erstmals der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Zinnowitz. Daher hoffe ich, dass dieses Beispiel Schule macht und im kommenden Jahr noch mehr Vereine von ihrer Arbeit berichten“, so der Bürgermeister. Nach seinen Worten sei dieser Tag eine große Würdigung des Ehrenamtes, das auch andere Kommunen übernehmen könnten.

200 Gewinne und 200 Nieten

Natürlich probierte das Gemeindeoberhaupt auch das eine oder andere aus. So schlürfte er am Stand des Schulfördervereins „Rückenwind“ ein leckeres Getränk und kaufte bei der Historischen Gesellschaft einige Lose. „Es waren nicht nur Nieten“, versicherte er hinterher. Ute Spohler freute es. „Wir haben insgesamt 400 Lose verkauft, 200 Gewinne und 200 Nieten“, schilderte sie. Die Resonanz sei super gewesen. „Das ist für uns eine große Wertschätzung, denn die Einnahmen kommen uns zugute“, sagte sie.

Bücheraktion der Rotarier

Der Rotary Club Insel Usedom verkaufte nicht nur eine vorzügliche Soljanka und super leckere Torte, sondern hatte auch einen besonderen Gast dabei: Barbara Groth, einst Fernsehdirektorin des SFB, sie wohnte vor über zehn Jahren schon einmal dem Tag der Vereine bei. Sie war einst erster weiblicher Governor bei den Rotariern und für den Nordosten zuständig. Auf der Insel fühle sie sich sehr wohl. „Die Entwicklung ist schon offensichtlich, die in den zurückliegenden Jahren hier zum Positiven stattgefunden hat, betonte sie anlässlich des Tages der Deutschen Einheit. Die Einnahmen des Rotary Clubs Insel Usedom kommen der Unterstützung von Grundschülern zugute, Schulklassen erhalten Büchersätze.

Zünftig gekleidet war der Karnevalsclub Zinnowitz vor Ort. Der Verein zählt insgesamt um die 40 Mitglieder und existiert bereits seit 34 Jahren. Auch in diesem Jahr zog Bernd-Dieter Neumann mit seiner schmucken Uniform alle Blicke auf sich. Als er dann als Gottlieb Wendehals verkleidet zur Polonaise aufforderte, war die Stimmung auf dem Höhepunkt.

Am Abend gab es im Seebad noch die längste Lampionkette der Insel. Anschließend um 19.50 Uhr war Zinnowitz im großen Feuerwerksmarathon auf der Insel zum Tag der Deutschen Einheit mit seinem Höhenfeuerwerk dran.

Von Cornelia Meerkatz