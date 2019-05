Tag der offenen Tür in der Wolgaster AWO

Usedom Früheres Amtsgericht - Tag der offenen Tür in der Wolgaster AWO Seit Ende Oktober vorigen Jahres hat die Arbeiterwohlfahrt Ostvorpommern im früheren Wolgaster Amtsgericht ihren Sitz. Am 18. Mai sind Interessierte eingeladen, hinter die Kulissen der AWO zu schauen.

Ende Oktober 2018 verlagerte die Arbeiterwohlfahrt (AWO) ihre Geschäftsstelle von der Baustraße in das frühere Amtsgericht an der Breiten Straße in Wolgast. Quelle: Tom Schröter