Tagesmütter und -väter in Greifswald sehen Lockerung mit Sorge

Ab Montag dürfen Tagesmütter und -väter wieder in vollem Umfang Kinder betreuen. Sozialministerin Stefanie Drese ( SPD) hatte am Dienstag angekündigt, mit der Öffnung der Kindertagespflege in MV eine Entlastung vieler Familien nach den harten Corona-Einschränkungen und Homeoffice-Wochen mit Nachwuchs herbeiführen zu wollen. „Damit sind wir im Land die Versuchskaninchen“, kritisiert Dirk Heidrich, der in Greifswald die Kindertagespflege „Sternschnuppe“ betreibt.

Während die Schulen am 27. April mit der Oberstufe begannen, also mit Jugendlichen, die mit Hygiene- und Abstandsregelungen gut klarkämen, „wird nun geschaut, was passiert, wenn fünf Kinder in einer Kleintagesstätte dicht aufeinanderhocken. Dabei sind sie es doch, die am meisten geschützt werden sollten“, sagt der staatlich anerkannte Erzieher. Auf der anderen Seite offenbart Heidrich: „Ich bin froh, wieder arbeiten zu können.“ Er liebe seinen Beruf sehr. Und es sei gut, dass Eltern endlich Planungssicherheit haben.

145 Tagespflegepersonen im Landkreis

Dirk Heidrich gehört zu den etwa 145 Tagespflegepersonen im Landkreis Vorpommern-Greifswald, die insgesamt rund 550 Kinder im Alter von null bis drei Jahren betreuen – pro Person maximal fünf Knirpse. Als die Kitas am 16. März schließen mussten, waren auch sie von den Regelungen zur Corona-Eindämmung betroffen. Die allerwenigsten hatten in den vergangenen Wochen Kinder in der Notfallbetreuung.

Ramona Furth und Anja Schmidt etwa, die gemeinsam eine Großpflegetagesstelle in der Greifswalder Innenstadt betreiben, umsorgen erst seit voriger Woche wieder zwei ihrer insgesamt zehn Lütten. „Wir freuen uns, ab Montag alle begrüßen zu dürfen – auch für die Eltern“, sagt Furth. Die Hygienegrundsätze seien klar, das Desinfizieren etc. kein Thema. Aber Abstand halten zu den Kindern und die Kinder untereinander? Absurd.

Deshalb sagt auch Tagesmutti Sabine Wolf, die vier Kinder unter Vertrag hat: „Schön, dass es für sie und ihre Eltern wieder einen geregelten Tagesablauf gibt. Aber in der Sache bin ich sehr zwiegespalten. Alle sollen sich schützen. Nur, wie soll das funktionieren?“

Landkreis zahlt nicht für neue Betreuungsverträge

Diese Sorge ist nicht die einzige, die Tagespflegepersonen derzeit umtreibt. „Einige von ihnen haben aufgrund der Corona-Krise auch noch finanzielle Nöte“, informiert Manuela Gellendien, Vorsitzende der Regionalgruppe Greifswald. Und zwar jene, die seit März ein neues Kind aufnehmen wollten. „Diese Neuverträge werden vom Landkreis nicht bezahlt, auch wenn sie schon vorher mit den Eltern geschlossen wurden“, kritisiert Gellendien.

Zum Verständnis: Kleinkinder wechseln von einer Tagespflegestelle zur Kita häufig mit Vollendung ihres dritten Lebensjahres. Da die Plätze in den Tagespflegestellen beliebt sind, kommt es meist sofort zur Wiederbesetzung. So war es auch bei Tagesmutti Doreen Kirchner in Schönwalde I: „Ein Kind verließ zum 31. März meine Gruppe. Zum 1. April hatte ich einen Neuvertrag, den ich mit den Eltern schon im November vereinbart hatte. Doch der Kreis finanziert ihn nicht, obwohl es zunächst eine anderslautende Information dazu gab“, sagt Kirchner. „Das kann ich nicht nachvollziehen, zumal das Jugendamt nicht erklären kann, auf welcher Gesetzesgrundlage es diese Entscheidung traf“, ärgert sich die 45-Jährige.

Schließlich erhalte sie ja auch Geld für die schon bestehenden Betreuungsverträge – obwohl diese Kinder wegen der Corona-Pandemie ebenfalls nicht in ihrer Obhut seien. „Ich bekomme also vier Verträge bezahlt, obwohl ich fünf habe. Das ist ungerecht“, sagt sie.

Tagesmutter spart nicht mit Kritik

Noch schlimmer trifft es Sabine Lehmann in der Stadtrandsiedlung mit zwei Neuverträgen im April und Mai. Auch sie sagt: „Erst wurde die Finanzierung zugesichert, dann abgelehnt. Für bestehende Verträge wird bezahlt, für neue nicht. Das ist doch unlogisch. Zumal die Eltern auch eine Anspruchsberechtigung vorlegen konnten“, moniert sie. Auch das Land als einer der drei Geldgeber – neben Kreis und Wohnsitzgemeinde – werde seine Zahlungen an den Kreis für die Kinder nicht einstellen.

SPD-Fraktion will volle Bezahlung

Eine Nachfrage beim Landkreis Vorpommern-Greifswald bestätigt die Praxis: „Neue Verträge werden nur berücksichtigt, wenn die Kinder auch in der Notfallbetreuung sind“, sagt Kreissprecher Achim Froitzheim. Auf welcher Basis diese Entscheidung getroffen wurde, bleibt unklar. Nur so viel: „Der Landkreis hat sich in Absprache mit den anderen Landkreisen dazu entschieden.“ Also Willkür? In der Landesverfügung zur Kinderbetreuung in Corona-Zeiten ist davon jedenfalls keine Rede.

Fakt ist: Die SPD-Fraktion im Kreistag will dies nicht auf sich beruhen lassen und hat eine Beschlussvorlage erarbeitet, die die vollständige Bezahlung der Tagespflegepersonen zum Ziel hat. Alles andere „könnte perspektivisch Existenzen bedrohen und zu einer weiteren Reduzierung des Angebots an Plätzen in der Kindertagespflege führen“, so SPD-Fraktionschef Falko Beitz. Es werde angestrebt, so Fraktionsvize Erik von Malottki, diesen Antrag interfraktionell zu beschließen.

Von Petra Hase