Talent aus Wolgast: Avelina spielt Saxophon aus Leidenschaft

Wolgast

Hinter Avelina Neye liegen erfolg- und erlebnisreiche Monate. „Es ist ein großes Glück, dass ,Jugend musiziert’ 2021 trotz Corona nicht ausgefallen ist und als Video-Wettbewerb ausgetragen wurde. So durfte ich also mein Hobby weiter ausüben“, freut sich die Wolgaster Musikschülerin. Sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene konnte Avelina mit ihrem versierten Solo-Spiel auf dem Sopran- und dem Altsaxophon überzeugen und sich jeweils die Höchstzahl von 25 Punkten und einen 1. Preis sichern.

Zuletzt brillierte die 15-Jährige im September im Bundeswettbewerb Teil II als Sopranistin in der Kategorie „Besondere Ensembles“ in der Besetzung von drei Saxophonen und einem Klavier in Bremen, wo sie 23 Punkte errang. Ihr super Abschneiden brachte ihr wiederum die Teilnahme am Wochenende der Sonderpreise 2021 („WESPE“) am 17./18. September in Regensburg ein, wo sie unter anderem das zeitgenössische Werk „Xiwind“ des Komponisten Philippe Geiss präsentierte. „Hier konnte ich auch Kontakte zu anderen jungen Musikern knüpfen und sie kennenlernen“, berichtet sie.

Großes Lob für ihre Musiklehrerin Karola Baltsch

Im Verlauf der vergangenen sechs Jahre erspielte sich die Zecherinerin eine Podiumsreife auf beachtlichem Niveau und sorgte vielfach auch überregional für Aufsehen. Dabei hat auch bei Avelina alles ganz klein angefangen. „Nach der Teilnahme an der musikalischen Früherziehung in der Kneipp-Kita in Karlshagen habe ich von 2012 bis 2015 in der Kreismusikschule die Blockflöte bei meiner Lehrerin Karola Baltsch kennengelernt“, erzählt die 15-Jährige.

Hinter Avelina Neye liegen erfolgreiche Monate. Das Bild zeigt die Musikschülerin beim Spielen mit dem Sopransaxophon. Quelle: Tom Schröter

2015 schließlich stieg die Schülerin auf das Saxophon um. „Sie spielt mit Begeisterung und ist mit viel Leidenschaft dabei“, schwärmt ihre Lehrerin – ein Lob, das auf Gegenseitigkeit beruht. Obwohl sich Avelina „eher für die klassische Seite des Saxophons interessiert“, spielt sie auch in der Bigband ihrer Musikschule, die vorrangig Jazz und Swing zelebriert.

Parallel zum Unterricht mit Karola Baltsch erhält sie seit 2018 als Netzwerkschülerin an der Young Academy (Yaro) der Hochschule für Musik und Theater (HMT) in Rostock viermal pro Semester Saxophon-Stunden; zurzeit mit dem Dozenten Christoph Enzel. Seit 2021 wird ihr dort zusätzlich Klarinetten-Unterricht bei Prof. Thomas Widiger zuteil, nachdem Avelina auch mit diesem Instrument während eines Auswahlvorspiels überzeugen konnte.

Großen Anteil an ihren Erfolgen hat zudem zweifellos Lilija Russanowa von der Musikschule in Lübeck, die schon seit Jahren verschiedene internationale Meisterkurse für klassisches Saxophon leitet und bei der Avelina Neye seit zwei Jahren regelmäßig in die Lehre geht. „Hier erhielt ich auch die Möglichkeit, im Ensemble zu spielen und es ist eine tolle Erfahrung mit anderen Musikern zusammenzuspielen und zu harmonieren“, erzählt sie begeistert.

Nächster Auftritt am Sonntag in Peenemünde

Mehrere Auftritte vor großem Publikum hat die Insulanerin bereits absolviert. „Ich bin jedes Mal aufgeregt und achte sehr darauf, dass ich alles Notwendige dabei habe“, erklärt sie. Vor dem großen Auftritt spielt sie die einstudierten Stücke stets ihrer Mutter vor, die als Musiklehrerin für Akkordeon an der Schule in Wolgast arbeitet. Ein besonderes Erlebnis war für Avelina im April 2021 die Teilnahme an dem von der Yaro organisierten Solistenkonzert mit der Philharmonie Neubrandenburg unter Leitung von Generalmusikdirektor Sebastian Tewinkel im Katharinensaal der HMT Rostock. Das Mitwirken in Kammermusikkursen, im Landesjugendensemble für Neue Musik in Schleswig-Holstein und das Abschlusskonzert im Kieler Schloss waren weitere einprägsame Erlebnisse.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ihren jüngsten Auftritt hatte die Saxophonistin, die in der Freien Schule in Zinnowitz die 10. Klasse besucht, am 21. September beim Konzert der Preisträger „Jugend musiziert“ 2021 in der Vertretung der Länder Brandenburg und MV beim Bund in Berlin. „Dort hat man sich wirklich sehr gut um uns gekümmert“, sagt sie. Wer Avelina live erleben möchte, hat am Sonntag die Gelegenheit – dann nämlich musiziert sie im Rahmen des Usedomer Musikfestivals um 11 Uhr im Kinosaal des Museums Peenemünde als eines der Talente beim Preisträgerkonzert der Musikschulen. Der Eintritt ist frei.

Auch beruflich soll es bei Avelina Neye später musikalisch weitergehen; in welcher konkreten Form ist heute allerdings noch nicht klar. „Ich könnte mich schon dafür begeistern, auch an einer Musikschule zu unterrichten“, sagt sie mit Verweis auf ihre engagierte Förderin Karola Baltsch. „Aber ich möchte unbedingt auch selber weiter musizieren – im Ensemble oder als Solistin.“

Von Tom Schröter