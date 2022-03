Tanken in Polen: Sprit knapp, aber günstig - erste Tankstellen führen Limits ein

Ahlbeck/Swinemünde

Wer angesichts der dramatisch gestiegenen Spritpreise in Deutschland mal schnell zum Tanken über die polnische Grenze nach Swinemünde auf Usedom fahren will, muss derzeit viel Geduld aufbringen.

Lange Schlangen an den Tankstellen im Nachbarland, dazu die Baustelle in Ahlbeck am Kreisel (einspurig mit Ampelverkehr) nahe des Rewe-Marktes – am Dienstag brauchte man von der Stadtausfahrt Swinemünde bis Ahlbeck gut eine gute Stunde.

Ersparnis von mehr als 50 Cent

Der Weg über die Grenze lohnt sich allerdings weiterhin, denn das Tanken in Polen ist noch immer viel günstiger, obwohl auch dort die Spritpreise kräftig angezogen haben. Während an der Ahlbecker Total-Tankstelle am Mittag der Diesel bei einem Literpreis von 2,17 Euro liegt, ruft Shell hinter der Grenze auf polnischer Seite 7,89 Zloty auf. Beim gestrigen Kurs laut Währungsrechner von 4,90 Zloty für einen Euro sind das 1,61 Euro für den Liter Diesel. Eine Ersparnis von über 50 Cent. Für Benzin verlangt Shell 7,49 Zloty (1,53 Euro). An der Ahlbecker Zapfsäule kostet das Benzin am Mittag 2,13 Euro.

Mit Jahresbeginn lagen die Benzinpreise auf polnischer Seite konstant unter 7 Zloty und damit umgerechnet zwischen 1,20 und 1,30 Euro. Die polnische Regierung hatte wegen der starken Inflation Ende 2021 die Mineralölsteuer gesenkt, Anfang Februar 2022 wurde die Mehrwertsteuer auf Benzin und Diesel vorläufig abgeschafft. Die Preise fielen, was mancherorts zu langen Warteschlangen vor den Zapfsäulen führte. Es ging sogar so weit, dass mitunter an manchen Tankstellen der Sprit am Mittag schon ausverkauft war.

Diesel schon ausverkauft

„Kein Diesel heute“, sagt der Mitarbeiter der Shell-Tankstelle, die sich auf der Straße „Karsiborska“ in Richtung Fähre Karsibor befindet. Hier buhlen drei Tankstellen innerhalb von 400 Meter um die Kunden. Benzin gibt es bei Shell noch. Wann Diesel kommt, weiß der junge Mann nicht.

Beim Nachbarn, Circle K, kostet der Diesel laut großer Anzeigetafel 7,66 Zloty, bei der Zapfsäule gibt es den Preis in Euro: 1,64 Euro. Benzin liegt hier bei 6,96 Zloty und 1,51 Euro.

Von Einschränkungen und Tanklimits für die Kunden ist hier nichts zu sehen. „Ach, Orlen, du kannst hier tanken voll“, sagt der Mann an der Kasse und bezieht das auf den Mineralölkonzern Orlen, der als größte Tankstellenkette Polens zuerst Limits eingeführt hat. Orlen hatte das damit begründet, dass die Nachfrage aktuell zweimal größer ist als normalerweise.

Wegen der erhöhten Nachfrage nach Kraftstoffen entschied sich der Tankstellenbetreiber Orlen, Verkaufslimits einzuführen. Quelle: Henrik Nitzsche

Die Kunden dürfen bei der Kette maximal nur 50 Liter tanken. Das gilt auch an der Orlen-Tankstelle nahe der Stadtfähre in Swinemünde. Zwei Zettel an der Zapfsäule weisen darauf hin – Auto maximal 50 Liter, Lkw 100, Traktor 300, Bus und Sattelzüge 500. Lediglich Rettungsfahrzeuge sind von der Limitierung ausgenommen. Der Diesel liegt hier bei 7,46 Zloty (1,52 Euro), Benzin bei 6,86 (1,40 Euro).

Allerdings dürfte die Limitkontrolle schwierig sein – und wird nicht so genau genommen, denn am Dienstagmittag ist beim Tanken kein Orlen-Mitarbeiter bei den Fahrzeugen zu sehen. Ein Berliner Paar tankt 62 Liter. „Die werden mich jetzt bestimmt nicht gleich verhaften“, sagt der Mann und kommt fünf Minuten später mit dem Kassenbeleg zurück. Wir fragen den Kassierer, der mit den Schultern zuckt: „Orlen will das so.“

Von Henrik Nitzsche