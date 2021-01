Tanklastzug kippt bei Anklam in Straßengraben

Salchow

Am Freitagmittag ist kurz vor 13 Uhr auf der B 109 in Salchow bei Anklam ein Tanklastzug von der Straße abgekommen und in den Graben gekippt. Laut Polizei blieb der Fahrer unverletzt. Am Lkw entstand ein Schaden von rund 20 000 Euro. Der Tanklaster mit polnischem Kennzeichen war mit Industrieöl auf dem Weg nach Lubmin.

Weil bei dem Unfall Diesel ausgelaufen war, mussten mehrere Wehren (etwa 30 Kameraden) der umliegenden Gemeinden und der Gefahrgutzug des Landkreises ausrücken. Zur Unfallursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Von Henrik Nitzsche