Das Kreiskulturhaus in Murchin bei Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) wird versteigert. Bei der Grundstücksauktion am Samstag in Rostock wird ein Käufer für den Kulturpalast samt 18 000 Quadratmeter großem Grundstück gesucht. Es galt einst als Prototyp für Kulturhäuser in der DDR.