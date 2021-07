Zinnowitz

Auf Usedom darf wieder getanzt werden! Nach 518 Tagen Stillstand öffnet am 6. August der Zinnowitzer „Hühnerstall“ wieder seine Pforten für alle Nachtschwärmer. Derzeit laufen die Vorbereitungen für die erste Party in Usedoms einziger Diskothek auf deutscher Seite.

Lüftungsanlagen und Lichttechnik wurde überarbeitet

Noch steckt Betreiber Dirk Metzler mitten in den Planungen. Plakate drucken, verteilen, Gläser polieren, Bestellungen aufgeben, Grundreinigung und so weiter. Viel Neues erwartet die Gäste rein optisch im Hühnerstall nicht. „Der gesamte Gebäudekomplex soll in den kommenden Jahren sowieso umgebaut werden. Der Club bekommt dann ein völlig neues Antlitz. Deswegen war es für uns schwierig, in völlig neue Technik zu investieren“, sagt Metzler. Eine Sache, die im Zuge aller Corona-Maßnahmen vielerorts gemacht wurde, war die Erneuerung der Lüftungsanlage.

Außerdem wurde die Lichtanlage komplett neu überarbeitet. „Ein Techniker schaut sich die Technik an und wird diese programmieren. Alles läuft dann über den Computer gesteuert“, erklärt er. Die alte Technik wurde aussortiert – manche Teile waren sogar schon 20 Jahre alt, so alt wie der Club selbst“, so Metzler.

Die Diskothek Hühnerstall in Zinnowitz öffnet wieder ihr Pforten. Am 6. August soll wieder getanzt werden. Quelle: Hannes Ewert

Die Generation zwischen 18 und 30 Jahren muss kommen

Der Diskobetreiber hofft, dass die Usedomer und ihre Gäste wieder zum Tanzen und Feiern bei ihm aufschlagen. „Wir brauchen die Generation zwischen 18 und 30 Jahren. Aber in den vergangenen Jahren hat genau diese Zielgruppe bei den Reisenden abgenommen“, sagt er. Es seien eher die Familien, Pärchen oder auch älteren Urlauber, die in der Hauptsaison nach Usedom kommen.

Also weniger Jugendgruppen, von denen eine Diskothek wie der Hühnerstall lebt. Zudem locken auf Usedom regelmäßig Strandpartys zwischen Karlshagen und Ahlbeck die Menschen an die Ostsee. Konkurrenz bekommt der Hühnerstall seit Jahren sowieso von polnischer Seite. Wenn auf deutscher Seite die Bürgersteige sprichwörtlich hochgeklappt sind, werden die polnischen Nachbarn erst so richtig munter.

Die Tanzfläche ist noch leer, aber bald soll hier wieder Leben herrschen. Quelle: Hannes Ewert

Negativtest für den Diskoabend

Zu den Bedingungen, an die eine Öffnung der Disko geknüpft ist, gehört unter anderem, dass die Gäste entweder komplett geimpft oder aktuell negativ getestet sind. Zudem müssen die Besucher ihre Kontaktdaten manuell oder per Luca-App hinterlassen, damit im Falle einer Corona-Infektion alle Gäste benachrichtigt werden können. Die maximale Anzahl an Gästen liegt bei 50 Prozent. Für den Hühnerstall bedeutet dies, dass maximal 200 Gäste gleichzeitig drin sein dürfen. Eine Maskenpflicht besteht in der Diskothek nicht – auch nicht auf der Tanzfläche. Wer trotzdem eine Maske aufsetzen möchte, kann dies freiwillig machen. Für die Desinfektion der Hände stehen Spender bereit.

Diese Spender sind zum Desinfizieren der Hände geeignet. Quelle: Hannes Ewert

Dirk Metzler hofft, dass er den Club einige Zeit auflassen darf. „Unsere Branche wurde als erste geschlossen und nun dürfen wir den Betrieb wieder hochfahren. Sofern die Corona-Zahlen wieder in die Höhe schnellen, gehe ich fast davon aus, dass auch hier wieder die Lichter ausgehen“, sagt er. Im September möchte er wieder mit den Motto-Partys an den Start gehen und auch den 20. Geburtstag aus dem vergangenen Jahr nachholen.

Die Lichtanlage wurde komplett überarbeitet. Quelle: Hannes Ewert

Keine weitere Diskothek auf Usedom

Es gibt auf der Insel Usedom derzeit Gerüchte, wonach wieder Leben im ehemaligen „Finest Usedom Club“ einkehren soll. Dem widerspricht Götz Fluck, geschäftsführender Gesellschafter der Fluck & Landt Immobilien GmbH aus Berlin. Diesem Unternehmen gehört die Immobilie in bester Lage. „Wir haben nicht mal jemanden in petto, der dort eine Diskothek eröffnen möchte. Wir würden uns natürlich freuen, wenn sich jemand findet, aber ich weiß auch, wie schwer es ist, wenn man Swinemünde in unmittelbarer Nachbarschaft hat“, so Fluck gegenüber der OZ. Er dementiert Gerüchte, denen zufolge dort wieder gefeiert werden soll.

Von Hannes Ewert