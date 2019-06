Trassenheide

Einigung im Tarifstreit: Vertreter der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ( ver.di) und der Mediclin Dünenwald Klinik in Trassenheide haben am Mittwoch eine Einigung über den ersten Tarifvertrag für die nicht-ärztlichen Beschäftigten der Reha-Klinik erzielt. Entsprechend dem Tarifergebnis steigen die Gehälter stufenweise um mindestens 14,1 Prozent bis Ende 2021, wie Martina Hartung, Gewerkschaftssekretärin von ver.di, informiert. Auch Themen wie Arbeitszeit, Zuschläge und besondere Zahlungen werden nun erstmalig für die Beschäftigten tarifiert. Damit gelingt eine Annäherung an die bundesweit branchenüblichen Arbeitsbedingungen.

Beide Seiten betonen die konstruktiven Verhandlungen seit Mitte letzten Jahres. „Als privater Klinikbetreiber geben wir sicherlich ein Zeichen in den Markt. Unser Ziel war und ist es, qualifiziertes und motiviertes Personal zu binden und zu finden“, sagt Rita Wanninger, Leitung Tarifrecht und Vergütung bei Mediclin.

Im Vorfeld der Verhandlungen hatten Mitarbeiter der Klinik bei Warnstreiks in Trassenheide und Wolgast auf ihre Situation aufmerksam gemacht.

Henrik Nitzsche