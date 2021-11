Tausend Jahre alte Pfeilspitzen, Axtteile und Münzen: Spektakuläre Funde rund um Lassan 

Buddenhagen

Kronen, Brücken, Inlays sind sein Tagesgeschäft, um Pfeilspitzen, Fibeln, Münzen, Spangen und Beile geht es nach Feierabend. Und die sollten möglichst sehr alt sein. Martin Haase aus Lubmin ist Zahntechnikermeister. Wenn er sein Labor verlässt und auf einem Acker bei Lassan, Hohensee, Murchin oder Seckeritz anzutreffen ist, spürt er seinem Hobby nach – der ehrenamtlichen Bodendenkmalpflege. Über 200 Ehrenamtler gibt es in Mecklenburg-Vorpommern, die in ihrer Freizeit das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege MV unterstützen und „der Allgemeinheit unsere Geschichte nahebringen“, sagt Haase zu seinem Antrieb.

Es ist kurz nach 18 Uhr – vier Männer sitzen in einer kleinen dunklen Werkstatt in Buddenhagen, ziemlich am Waldrand, und schauen auf viele tausend Jahre Geschichte. Die sollte es eigentlich „zum Anfassen“ geben, doch die Pandemie macht Gastgeber Jürgen Kümmel erneut einen Strich durch die Rechnung, sodass die vier Ehrenamtlichen unter sich bleiben und ihre Bodenschätze aus diesem Jahr allein begutachten.

Wir springen Tausende Jahre zurück und stellen uns eine germanische Frau mit Armring und Halsschmuck vor. „Teile davon haben wir bei unserem Mai-Fund in Seckeritz entdeckt“, sagt Jürgen Kümmel. Der 73-Jährige aus Buddenhagen ist in der Runde der älteste. Er ist Bildhauer, Rentner und mit ganzem Herzen dabei. „Seit ich 12 bin, interessiert mich das“, sagt Kümmel, dessen spektakulärster Fund vor zwei Jahren ein bronzezeitlicher Hortfund mit Bronzeschwert in Zemitz war.

Slawische Schläfenringe und Dolchteile

In diesem Jahr waren es Minigefäße aus Bronze, Teile vom Dolch, Münzen, die den Slawen zuzuordnen sind, Knopfsicheln, Halsreifen, slawische Schläfenringe, Stücke vom Randleistenbeil und vor allem Teile von Fibeln, die der Boden nach dem Pflügen auf den Äckern freigegeben hat.

Apropos Fibeln: Der Laie denkt zunächst an ein Lesebuch. Nicht aber die Bodendenkmalpfleger, die keinesfalls „Hobby-Archäologen“ genannt werden wollen. Sie verbinden mit der Fibel eine metallene, dem Prinzip der Sicherheitsnadel entsprechende Gewandnadel, deren älteste nachgewiesene Formen aus der Bronzezeit stammen.

Teile davon liegen auf dem Tisch in Buddenhagen. „Die sind 4500 Jahre alt. Die haben wir in Bauer gefunden. Ein Wahnsinn, dass du der Erste bist, der das nach so langer Zeit in der Hand hält“, sagt Ingo Westphal. Man spürt seine Begeisterung. Der 52-Jährige stammt aus Hohensee und ist Spielhallenaufsicht in Sauzin. Was für ein Gegensatz – an den Spielautomaten hoffen andere auf das große Glück, Westphal verspricht es sich nach Feierabend auf Acker und Wiese. Eine bronzene Dreisprossenfibel (Scharnierkonstruktion mit eiserner Achse) aus der römischen Kaiserzeit, die er in Hohensee entdeckt hat, zählt zu seinen größten Glücksmomenten.

Mit Karte, Detektor und Bauchgefühl

Dinge mit dem bloßem Auge entdecken ist selten. Die Geschichtsinteressierten, die für ihren Job mehrere Lehrgänge durchlaufen mussten, bedienen sich bei ihrer Arbeit Kartenwerk, Matrikelkarten, GPS-Geräten und Metalldetektoren. „Und viel Bauchgefühl“, sagt der Jüngste in der Runde. Gerd Döhring ist 37, lebt in Lassan und ist Sägewerksleiter in Buddenhagen. Er ist mit der Landwirtschaft seiner Eltern groß geworden und hat für sich frühzeitig entdeckt, dass man auf dem Acker seine Ruhe hat. Und wenn man dann noch Dinge entdeckt, die womöglich Tausende Jahre dort schon liegen, kommt zur inneren Ruhe die große Freude. Der Fund einer Pfeilspitze steht in seinem Ranking ganz oben.

Dass mitunter Fundstücke auch heute gängigen Produkten ähneln, ist Zufall, den man gerne mitnimmt. Kümmel kramt aus einer Tüte – jedes Fundstück wird für das Landesamt protokolliert – ein Teil, was einem Donut ähnelt. Tatsächlich handelt es sich hier um Schmuckvarianten am Gürtel aus der Eisenzeit, was in Klein Jasedow entdeckt wurde. Ähnliche Funde haben es sogar in die Vitrinen der Prähistorischen Staatssammlung München geschafft. Da wäre es für das Quartett also längst an der Zeit, im Wolgaster Museum eine eigene Vitrine zu bekommen, um aktuelle Funde auszustellen, findet Kümmel.

Von Henrik Nitzsche