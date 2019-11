Bansin

Ein 19 Jahre alter Mann wurde am späten Samstagabend in Bansin von de Polizei aus dem Verkehr gezogen. Wie sich bei der Verkehrskontrolle herausstellte, hatte er keinen Führerschein, dafür vorher offenbar Drogen konsumiert. Ein Drogenvortest schlug bei Kokain an. Bei der Überprüfung des Autos stellten die Polizisten fest, dass er einen Elektroschocker in Form einer Taschenlampe dabei hatte. Nun muss der Mann aus Brandenburg mit einer Strafanzeige rechnen.

Von Hannes Ewert