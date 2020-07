Teile des Panzerschiffes „Lützow“ im West Fort von Swinemünde ausgestellt

Swinemünde

Das deutsche Panzerschiff „ Lützow“ wurde am Ende des Zweiten Weltkriegs in der Kaiserfahrt in Swinemünde bombardiert und schließlich versenkt. Fast alle größeren Teile des Kriegsschiffes sind jetzt geborgen worden. Sie sollen restauriert und ausgestellt werden. Einige von ihnen sind bereits im West Fort in Swinemünde an der Jachtowa Straße zu sehen.

Aleksander Ostasz, Direktor des Polnischen Waffenmuseums in Kolberg, ist Initiator und Koordinator der Aktion gewesen. Er sagt: „Wir konnten den Woiwodschaft-Denkmalpfleger sowie das Seeamt in Stettin davon überzeugen, dass es sich um wertvolle Exponate handelt und es sich lohnt, sie aus dem Wasser zu holen, um sie dann später zu zeigen. Dadurch haben wir Dutzende Tonnen verschiedener historischer Gegenstände gerettet, die sonst verloren gewesen wären.“

Anzeige

Niemand dachte an historischen Wert

Noch vor einigen Jahren wäre solch eine Aktion kaum denkbar gewesen. In der Regel wurden stählerne Kriegshinterlassenschaften in Eisenhütten geschmolzen. Niemand dachte an ihren historischen Wert. Heutzutage ändert sich die Denkweise langsam, und immer häufiger werden gefundene Artefakte erneuert und präsentiert und landen nicht mehr auf dem Schrott.

Weitere OZ+ Artikel

Zuletzt wurden dutzende Tonnen verschiedener Arten von Schiffskomponenten aus dem Fahrwasser Stettin-Swinemünde geholt, bevor es ausgebaggert wird. Sie alle haben ihre eigene einzigartige Geschichte. Viele Überreste gingen an das Fort Gerhard und das West Fort in Swinemünde. Die meisten Gegenstände stammen vom Kreuzer „ Lützow“.

Ein großer Kessel und eine riesige obere Panzerplatte vom 280-Millimeter-Artillerie-Turm stehen jetzt im West Fort. Zu den neuesten Exponaten gehören ein Heckanker sowie Deck- und Aufbauteile sowie eine Munitionshubabdeckung für 150-Millimeter-Kanonen.

Teil der Geschichte von Swinemünde

Piotr Laskowski vom West Fort, der auch Autor des Buches „Luftangriff auf die , Lützow’“ ist, sagt: „Glücklicherweise wurden diese Gegenstände nicht verschrottet, da sie Teil der Geschichte von Swinemünde sind. Nicht jeder weiß, dass die „ Lützow“ das letzte Kriegsschiff der deutschen Marine in voller Kampfbereitschaft war.“

Günther Hartmann überreichte im Jahr 2011 ein Modell des Kreuzers Lützow an das West Fort als Exponat. Quelle: Archiv

Im West Fort sind auch viele andere Teile des Kreuzers untergebracht. Unter ihnen befinden sich viele Erinnerungsstücke, die von ehemaligen Seeleuten der „ Lützow“ gespendet wurden. Jahre später besuchten einige von ihnen Swinemünde und trafen sich mit Laskowski.

Günther Hartmann überreichte im Jahr 2011 ein handgefertigtes Schiffsmodell. Es kann heute beim Besuch der Festung bewundert werden. Laskowski hofft jetzt, dass an der Fährüberfahrt nach Kaseburg eine Tafel aufgestellt wird, die an die Bombardierung der „ Lützow“ erinnert und allen Kriegsopfern gewidmet wird, als Mahnung an alle künftigen Generationen.

Von Radek Jagielski