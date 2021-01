Vorpommern

Fragt man Katharina* nach Gesprächen, die ihr in den vergangenen Wochen besonders in Erinnerung geblieben sind, muss sie nicht lange überlegen. Zwei Telefonate mit „vollkommenen Corona-Gegnern“ habe es gegeben, bei denen Katharina an ihre Grenze gestoßen sei. Obwohl sie anderer Meinung war, blieb sie so lange in der Leitung, bis die Gesprächspartner „ihren Frust und ihre Wut“ über die aktuellen Maßnahmen abgelassen hatten.

Katharina wirft eigentlich nichts so schnell aus der Bahn. Seit mehr als 20 Jahren engagiert sie sich bei der Ökumenischen Telefonseelsorge Vorpommern. Sie ist eine von aktuell mehr als 40 Ehrenamtlichen aus der Region, die sich um Menschen kümmern, die Sorgen haben oder in einer Krise stecken. Die anonymen und kostenlosen Gespräche erfolgen per Telefon, Chat oder E-Mail.

Mehr häusliche Gewalt? Die Vermutung liegt nah

Seit Beginn der Pandemie verzeichnet die Telefonseelsorge mehr Anfragen. Um die Vorweihnachtszeit wurde eine Statistik veröffentlicht, aus der hervorgeht, dass die Zahl der Anrufe im November bundesweit um bis zu 25 Prozent gestiegen ist. Hinzu kommt eine 40-prozentige Steigerung bei den Chat-Anfragen, berichtet Dagmar Simonsen, Leiterin der Ökumenischen Telefonseelsorge Vorpommern. Die Hauptthemen bei den Hilfesuchenden seien derzeit Einsamkeit, soziale Isolation oder Beziehungsprobleme.

Davon berichtet auch Katharina. „Ich hatte viele Beziehungs- und Familienkonflikte am Telefon. Dadurch, dass viele Partner nun mehr Zeit miteinander verbringen, leidet die Kommunikation.“ Noch gibt es keine verlässlichen Statistiken, ob häusliche Gewalt im vergangenen Jahr aufgrund der Pandemie und der daraus resultierenden Einschränkungen zugenommen hat. Doch die Vermutung liegt nah, sagt Dagmar Simonsen. Einige dementsprechende Rückmeldungen von Ehrenamtlichen habe es bereits gegeben, berichtet sie.

0800 1110111 und 0800 1110222 Die Ökumenische Telefonseelsorge (ÖTS) Vorpommern ist für alle Menschen da – kostenfrei, 24 Stunden am Tag und völlig anonym. Erreichbar sind die Ehrenamtlichen in Vorpommern unter den Telefonnummer 0800 1110111 und 0800 1110222. Neue Ehrenamtler sind immer gern gesehen. Die Ausbildung umfasst 130 Stunden – vorwiegend an den Wochenenden und thematischen Abenden. Danach wird eine mindestens dreijährige Bereitschaft zur Mitarbeit erwartet. Getragen und finanziert wird die Arbeit der Telefonseelsorge Vorpommern vom Pommerschen Evangelischen Kirchenkreis, vom Diakonischen Werk MV, vom Erzbistum Berlin und dem Caritasverband für das Erzbistum Berlin. Zusätzlich geben das Land MV – durch die Landkreise Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald – und die Stadt Greifswald Zuschüsse. Auf Spenden ist die Telefonseelsorge dennoch angewiesen. Wer die ÖTS unterstützen möchte, kann folgende Kontoverbindung nutzen: Sparkasse Vorpommern IBAN:DE16 1505 0500 0102 0103 23 BIC: NOLADE21GRW Weitere Informationen gibt es auf der Homepage: www.telefonseelsorge-vorpommern.de.

Zuhören und das Leid der Anrufer mittragen

Die Ehrenamtliche Katharina erzählt, dass sie bisher keine Gespräche hatte, in denen die Leute angaben, Angst vor einer möglichen Infektion mit dem Coronavirus zu haben. Vielmehr, erklärt sie, würden die Maßnahmen das Leben und den Alltag der Anrufer erschweren. „Die Probleme potenzieren sich“, sagt sie. Der Anspruch der Telefonseelsorge sei es nicht, den Menschen am anderen Ende der Leitung Ratschläge zu geben, „sie in eine Richtung zu drängen oder ihnen etwas aufs Auge zu drücken. Wir wollen aushalten und das Leid mittragen“, erklärt Katharina.

Zu den Ehrenamtlichen in der Region gehören auch zwei Frauen von der Insel Usedom. Eine davon ist Hedwig*. „Die Menschen rufen aus MV, Berlin und Brandenburg an. Oft sind es einsame oder schwerkranke Personen“, weiß sie. Auch sie berichtet von Gesprächen mit „Corona-Gegnern“, die versuchen, die Ehrenamtlichen am anderen Ende der Leitung von ihrer Meinung zu überzeugen. „Wir werden dann auch schon mal beschimpft. Wenn das Gespräch überhaupt keinen Sinn macht, gibt es die Situation, in der man die Unterhaltung beenden muss.“ Doch die meisten Anrufer seien dankbar, dass sie jemanden zum Reden haben. Manche nutzen die Telefonseelsorge auch häufiger, berichtet Hedwig.

„Wir zerren nicht an ihnen herum, sondern stehen quasi neben ihnen“

Seit einem Jahr ist sie dabei und übernimmt pro Monat drei Telefondienste in Greifswald. „Gerade in der Corona-Zeit leiden viele Menschen unter der Einsamkeit. Mit dem Anruf bei der Telefonseelsorge möchten sie ihre Einsamkeit auffüllen und ihre Sorgen schildern. Es gibt viele Menschen, die völlig alleine auf der Welt sind. Sie haben leider niemanden, mit dem sie sich austauschen können.“

Fast ein Jahr lang werden die Ehrenamtlichen geschult – auch um mit Situationen umzugehen, in denen Anrufer suizidale Gedanken äußern. Leiterin Dagmar Simonsen erklärt, dass man es schaffen muss, sich in diese Dunkelheit, von der die Anrufer berichten, mit hineinzubegeben. „Dann ist man auf einer Augenhöhe und kann mit ihnen gemeinsam einen Ausweg suchen. Wir zerren nicht an ihnen herum, sondern stehen quasi neben ihnen und versuchen, die Perspektive zu ändern.“ Manche seien in so großer Not, dass die Ehrenamtlichen in kleinen Schritten versuchen, sie aus dieser herauszuholen, sagt Simonsen. Mitfühlen sei gut, fügt Katharina an. Mitleiden gehe aus Selbstschutz nicht.

*Weil die Ehrenamtlichen anonym arbeiten, wurden die Namen verändert.

Von Christin Lachmann und Hannes Ewert