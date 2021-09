Rankwitz

„Sicher teilen Sie meine Ansicht, dass ein zeitgemäßes Funknetz für alle Bewohner eine ähnlich große Bedeutung erlangt hat wie der Zugang zu Wasser und Strom“, formuliert Prof. Joachim Schwalbach aus Grüssow im Lieper Winkel in einem Leserbrief an die OZ seine Unzufriedenheit über den derzeitigen Sachstand.

Hintergrund seines Ärgers ist die noch immer nicht erfolgte Zustimmung der Rankwitzer Gemeindevertretung zu einem Vorschlag der Telekom. Die hatte der Gemeinde bzw. dem Amt Usedom-Süd im Juni dieses Jahres 2021 vorgeschlagen, einen mobilen Funkmast bis zu dem Zeitpunkt zu erstellen, zu dem der von Vodafone geplante Funkmast in Betrieb genommen wird. Rene Bergmann, Verwaltungschef im Süd-Amt, erklärt dazu auf Nachfrage, dass sowohl die Telekom als auch Vodafone lange nach einem geeigneten Gemeinde-Grundstück gesucht und umfangreiche Vermessungen vorgenommen hätten. Man habe sich daraufhin letztlich für den Standort neben der Feuerwehr in Liepe entschieden.

Telekom wartet seit Juni auf Votum der Gemeinde

Und nun kommt offenbar tatsächlich Bewegung in die Angelegenheit. „Am kommenden Montag will die Gemeindevertretung auf ihrer Sitzung ein positives Votum zum Errichten eines zunächst mobilen Funkmastes in Liepe geben“, erklärt dazu der stellvertretende Rankwitzer Bürgermeister Thomas Hannak. Kritisch fügt er hinzu, dass die Telekom seit Juni auf dieses Votum der Gemeinde wartet. „Das hätte längst erledigt sein können, wenn die Gemeindevertreter darüber vom Amt zeitnah informiert worden wären“, sagt er.

„Wenn der Beschluss durch den Gemeinderat am Montag gefallen ist und die Telekom umgehend danach in der nächsten Woche darüber informiert wird, können die Bauantragsunterlagen durch die Deutsche Funkturm GmbH sofort erarbeitet werden“, so Hannak. Das weitere Prozedere beschreibt er so: „Wenn Vodafone dann hoffentlich den avisierten Stahlgittermast im kommenden Jahr errichtet, wird der mobile Funkmast wieder zurückgebaut und die Antennen der Telekom mit an diesem Stahlgittermast montiert.“

Von Ingrid Nadler