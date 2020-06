Telekom startet 5G-Initiative: Landkreis Vorpommern-Greifswald ist mit dabei

Wolgast/Insel Usedom/Greifswald

Die Telekom hat ihre 5G-Initiative in Deutschland gestartet. Der Landkreis Vorpommern-Greifswald ist mit zahlreichen Gemeinden dabei. In Greifswald, Heringsdorf, Jarmen, Koserow, Loddin, Loitz, Neuenkirchen, Peenemünde, Trassenheide, Wolgast, Wusterhusen, Zemitz und Zinnowitz wurden Mobilfunkstandorte mit dem neuesten Mobilfunkstandard ausgestattet.

Zugleich profitieren auch die Nutzer eines modernen LTE-Smartphones davon, denn die Mobilfunkstation erkennt ab sofort, ob sich ein LTE- oder 5G-Handy in ihrer Funkzelle aufhält und versorgt das Handy je nach Bedarf. Auch ältere Mobilfunkstandards wie GSM und UMTS werden weiterhin bedient. Das 5G-Netz steht mit seinem Leistungsvermögen und Möglichkeiten noch am Anfang, sagt Georg von Wagner, Sprecher der Telekom. Der Landkreis Vorpommern-Greifswald sei von Beginn an bei dieser Entwicklung dabei und habe damit einen digitalen Standortvorteil.

Mobilfunk-Frequenzen werden variabel eingesetzt

„Trotz der Corona-Krise haben wir 5G ohne Umwege ausgebaut. Unsere Netze haben zuverlässig gearbeitet“, heißt es von der Telekom. Zusätzlich zur Krisensituation haben die Techniker über 12 000 Antennen für 5G fit gemacht. Bis Ende des Jahres werden es sogar 40 000 Antennen sein. Möglich macht den Turbo im Mobilfunkausbau der variable Einsatz von Mobilfunk-Frequenzen sowie von neuen, innovativen Technologien.

Die Telekom nutzt dafür 15 Megahertz (MHz) im 2,1 Gigahertz-Band für LTE und 5G. Davon stammen fünf MHz aus dem bisherigen 3G-Spektrum und werden umgewidmet. Zusätzlich hat die Telekom zehn MHz Spektrum von einem Mitbewerber erworben.

Auch dieses Spektrum setzt sie für LTE und 5G ein. Ersteigert hatte die Telekom dieses Spektrum ursprünglich für die Nutzung ab dem Jahr 2021. Durch den vorzeitigen Zukauf verdreifacht der Konzern das bisher in diesem Frequenzbereich für die neuen Technologien genutzte Spektrum. So profitieren Telekom-Kunden von Greifswald über Wolgast bis auf die Insel Usedom schon jetzt von deutlich höheren Surfgeschwindigkeiten bei LTE und 5G.

Von Cornelia Meerkatz