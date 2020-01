Telekom will Funklöcher auf Usedom schließen

Ahlbeck

Die Telekom investiert in den Ausbau des Mobilfunknetzes auf Usedom und dem nahen Festland: Für die kommenden Monate kündigte der Konzern entsprechende Investitionen in Bansin, Bansin Dorf, Krienke, Krummin, Liepe, Lütow, Stolpe und Zinnowitz an.

Mit LTE zu 50 Megabit pro Sekunde

An all diesen Standorten solle neben dem Dienst GSM für klassische Mobilfunktelefonie auch der mobile Breitbanddienst LTE angeboten werden, teilte ein Unternehmenssprecher mit. Mit LTE könnten Daten mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 50 Megabit pro Sekunde übertragen werden. Die Standorte für die Mobilfunkanlagen stünden überwiegend bereits fest. Die Kommunen und Ämter seien in den Planungsprozess einbezogen worden. Viele Baugenehmigungsverfahren seien bereits gestartet oder würden in Kürze beginnen.

Er freue sich über das intensive Ausbauprogramm der Telekom, erklärte der Landrat des Kreises Vorpommern-Greifswald, Michael Sack ( CDU). „Was wir als Verwaltung unterstützend leisten können, werden wir tun“, sagte er.

