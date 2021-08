Swinemünde

Das Erreichen der Swinemünder Sehenswürdigkeiten, dem Leuchtturm und Gerhard Fort, wird für Touristen immer beschwerlicher. Aufgrund des Ausbaus des LNG-Terminals wurde für Fußgänger und Radfahrer ein neuer Weg ausgewiesen. Das Provisorium ist alles andere als komfortabel, eng, das Ausweichen schwierig. Diese Bedingungen müssen Besucher bis zum Investitionsabschluss, spätestens jedoch bis Ende 2023 in Kauf nehmen.

Wird die einzige Zufahrt zu Sehenswürdigkeiten gesperrt?

Was dann passiert, ist derzeit ungewiss. An der Ku-Morzu-Straße, einzige Zufahrt zu den Sehenswürdigkeiten, stoßen Interessen aufeinander. Einerseits – und das ist in Swinemünde längst kein Geheimnis mehr – würde Terminal-Betreiber Gaz System aus Sicherheitsgründen einen Teil der Straße sperren wollen. Andererseits will die Kommune kräftig investieren.

Für einen komfortables Erreichen von Hafen und den Sehenswürdigkeiten sollen über 13 Kilometer Straßen am rechten Ufer der Stadt um- und ausgebaut werden. Ein Millionen-Projekt, das mit 122 Millionen Euro von der EU kofinanziert werden soll. Doch: Sollte es tatsächlich zur angeführten Straßensperrung kommen, könnte der Kommune dieser Zuschuss womöglich verloren gehen.

Ku-Morzu-Straße in desolatem Zustand

Der Zustand der Ku-Morzu-Straße ist fatal. Busse mit Touristen haben Probleme beim Passieren und Parken. „Aufgrund der engen Straße und des städtischen Busverkehrs, ist auch das Anhalten verboten“, sagt Jarosław Jaz vom Swinemünder Stadtamt. Deshalb will die Stadt die Ku-Morzu mit EU-Mitteln umbauen.

Um den vorgelegten Zeitplan für EU-Verkehrsprojekte einzuhalten, werden derzeit bereits Genehmigungen für die Durchführung der Investition eingeholt. Daher sei es nicht möglich, auf das Projekt zu verzichten, sagt Barbara Michalska, stellvertretende Präsidentin von Swinemünde. „Die Stadt würde im Rahmen dieser Aufgabe millionenschwere Fördermittel für alle Straßen verlieren. Ähnlich wie bei der Schließung oder Beschränkung des Straßenverkehrs, wie es sich Gaz-System wünscht. Deshalb schlägt die Stadt vor, nur den letzten Abschnitts der Straße zu korrigieren.“

In dem Zusammenhang heißt es von Gaz-System, dass es nicht beabsichtigt sei, die Zufahrt zu den Swinemünder Sehenswürdigkeiten zu schließen. Das Unternehmen signalisiert Bereitschaft, dieses Thema mit der Kommunalverwaltung zu diskutieren. Bis zu einer Einigung dürfte es allerdings noch ein weiter Weg sein.

Von Radek Jagielski