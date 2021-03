Testzentrum Bansin: Schon über 4000 Coronatests durchgeführt

Bansin

„Das ist eine sehr beachtliche Zahl. Seit der Eröffnung des Bansiner Testzentrums wurden hier über 4000 Tests, davon 2300 PCR - und 1700 Schnelltests vorgenommen“, informiert Rolf Seelige-Steinhoff.

Die Coronapandemie hat das Leben auch auf der Insel Usedom zunehmend verändert. Es galt, eine schnelle Testphase zu ermöglichen. So entschloss sich der Hotelier Rolf Seelige-Steinhoff im Oktober mit einem Privatunternehmen und nach Absprache mit der Gemeinde Heringsdorf in Bansin an der früheren Grundschule ein Testzentrum zu eröffnen. Am 23. Oktober wurde mit der Cellness GmbH und Projektleiter Detlef Beitz das Zentrum eröffnet.

An drei Tagen in der Woche gibt es die Möglichkeit für Einheimische, Mitarbeiter und Gäste, einen PCR- oder einen Schnelltest zu machen. Beim PCR-Test handelt es sich um einen Labortest, der mittels Kurier über Rostock nach Hamburg gebracht und dort ausgewertet wird. Der Proband wird danach per E-Mail über das Ergebnis informiert. Beim Schnelltest bekommt der Proband das Ergebnis vor Ort bereits nach etwa 15 Minuten.

Bis zu 80 Tests an einem Tag

Das in verschiedener Besetzung agierende siebenköpfige Testteam hat sich dabei als engagiert und gut harmonierend erwiesen. „Wir haben oftmals bis zu 80 Tests an einem Tag vorgenommen“, so Detlef Beitz. Hier sind neben dem für die Sicherheit verantwortlichen Andreas Tietz auch Personen aus dem Gesundheitsbereich sowie geschulte Mitarbeiter der Seetelhotels dabei.

Auf die exakte Einhaltung der hygienischen Bestimmungen wird geachtet. Der Vorrat an PCR- und Schnelltests ist ausreichend, die Probanden werden entsprechend eingewiesen und betreut. Pünktlich um 10 Uhr werden die PCR-Tests dem Kurier übergeben.

Als Zeichen der Anerkennung für die engagierte Arbeit überreichte Rolf Seelige-Steinhoff dem Frauenteam im Testzentrum am Frauentag einen Blumenstrauß.

Mit der Eröffnung des Schnelltestzentrums direkt an der polnischen Grenze in Ahlbeck sollen künftig in Bansin nur noch große Gruppen, etwa Mitarbeiter aus Firmen und Hotels, getestet werden. Alle Schnelltests erfolgen in Ahlbeck, wo die Mitarbeiter des Bansiner Testzentrums nun tätig sind.

Von Gert Nitzsche