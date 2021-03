Linken

Wohnen in Löcknitz, arbeiten in Stettin: Der kleine Grenzverkehr an der deutsch-polnischen Grenze funktioniert. Viel zu lange hat es gedauert, bis sich Vorpommern-Greifswald und das polnische Westpommern als Grenzraum eng miteinander verzahnt haben.

Rund 4000 Menschen pendeln allein aus beruflichen Gründen nahezu täglich zwischen Wohn- und Arbeitsort. Dass Oma in Stettin wohnt und die Kinder in Pasewalk? Kein Problem mehr, seitdem die Grenze durchlässig ist wie jede Autobahn in Deutschland.

Grenzschließungen sind deshalb aus wirtschaftlicher und menschlicher Sicht keine Lösung, auch dann nicht, wenn Infektionszahlen auf der einen Seite der Grenzzauns steigen. Sie wären ein verheerendes Signal an die Berufspendler und deren Familien, die auf einen offenen EU-Raum vertrauen.

Bund und Länder sehen inzwischen Schnelltests als wichtige Säule bei der Eindämmung der Pandemie. Dann ist es konsequent, gerade dort Schnelltestzentren zu errichten, wo Menschen zwischen Regionen mit stark abweichenden Inzidenzen pendeln. Es ist zudem ein Vertrauen schaffendes Signal an die Bewohner im Grenzraum, wenn das Land einen Teil der Kosten übernimmt.

Von Martina Rathke