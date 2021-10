Greifswald

Es ist noch kein halbes Jahr her, das sprossen überall Schnelltestzentren aus dem Boden. Große und kleine, zentral gelegen und in Randlage. Die Tests waren umsonst. Der Bürgertest, durch den Staat subventioniert, sollte für jeden – egal ob geimpft oder ungeimpft – bereitstehen. Mindestens einer in der Woche. Nachdem direkt in den ersten Tagen klar wurde, dass die Apotheker und niedergelassenen Ärzte, wie eigentlich geplant, keine Kapazitäten für die vielen Tests haben würden, sprangen andere Anbieter ein. In Greifswald stellte die Universitätsmedizin die größten Testkapazitäten. Allein in der Mensa am Schießwall hätten am Ende über 1000 Menschen am Tag getestet werden können. Seit dem 11. Oktober kosten die Tests nun Geld, die Nachfrage sank rapide, die Testzentren wurden abgebaut. Das kann teuer werden.

Testzentren rechnen sich nicht mehr

Die Unimedizin macht nun nach drei Wochen Betrieb Schluss. Insgesamt vier Testzentren wurden durch das Klinikum betrieben, am Montag schließt auch das letzte die Pforten. „Seit dem 11. Oktober wurden rund 330 kostenlose Antigen-Schnelltests durchgeführt“, erklärt Pressesprecher Christian Arns. Kostenlos sind die Schnelltests weiterhin für Minderjährige oder Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Sie werden weiterhin durch den Staat mit 11 Euro subventioniert. „Im selben Zeitraum wurden rund 400 Schnelltests für Menschen durchgeführt, die selbst gezahlt haben“, so Arns weiter. Ein Schnelltest kostete in der Mensa 20 Euro.

Den 11 630 Euro Einnahmen standen jedoch bis zuletzt Kosten für Miete, Personal und Sachkosten gegenüber. „Ein Weiterbetrieb würde die Unimedizin wöchentlich mehrere tausend Euro kosten“, so Arns. Weder die steuerfinanzierten Landesmittel noch die (beitragsfinanzierten) Zahlungen der Krankenkassen seien dafür vorgesehen. Allein die Haushaltsführung lasse dem Klinikum keine Wahl.

Hier gibt es noch Schnelltests in Greifswald Burger King Greifswald – 9,99 Euro pro Schnelltest Koitenhäger Landstraße 20, 17489 GreifswaldMontag – Freitag 8 bis 18 Uhr und Samstag – Sonntag 9 bis 18 UhrTel. 03834 817559www.schnelltest-hgw.de Orthopädie-Technik-Service GmbH – 16 Euro pro Schnelltest Gützkower Landstraße 36-40, 17489 GreifswaldMontag – Freitag 8 bis 18 UhrTel. 03834 433000 Ernst-Thälmann-Ring 66 (Ärztehaus), 17489 GreifswaldMontag, Dienstag, Donnerstag 8 bis 12 UhrTel. 03834 2316807 Pappelallee 1 (Medigreif), 17489 GreifswaldMontag, Dienstag, Donnerstag 8 bis 18 Uhr und Mittwoch – Freitag 8 bis 15 UhrTel. 03834 872475 Rigaer Straße 9, 17489 GreifswaldMontag, Dienstag, Donnerstag 8 bis 18 Uhr und Mittwoch – Freitag 8 bis 13 UhrACHTUNG: In der Woche vom 1. bis 5. November nur am Montag und Freitag geöffnetTel. 03834 5139296 Der Sportclub – 10 Euro pro Schnelltest An den Bäckerwiesen 5, 17489 GreifswaldMontag – Donnerstag 8:30 bis 20:30 Uhr, Freitag 8:30 bis 19:30 Uhr Samstag 9:30 bis 13 Uhr und Sonntag 12:30 bis 16:30 UhrTel. 03834 7713133 IMD Labor Greifswald – 20 Euro pro Schnelltest Vitus-Bering-Straße 27a, 17489 GreifswaldMontag – Freitag 10 bis 17 UhrTel. 03834 81930 Freizeitbad Greifswald – 12,50 Euro pro Schnelltest SONDERÖFFNUNGSZEIT für Schulkinder während der beweglichen FerientagePappelallee 3-5, 17489 Greifswald1. und 2. November (Montag – Dienstag) 9:30 Uhr bis 18 Uhr

Das letzte große Testzentrum befindet sich nun in der Koitenhäger Landstraße, in den Räumen des Burger King. Chef Gregor Wagner erklärte bereits Mitte Oktober, dass er trotz Verlusten weitermachen wolle – aus sozialer Verantwortung. Das bekräftige er nun erneut. Doch auch er musste seine Zweigstelle für Schnelltests im Möwencenter schließen. Die Nachfrage sei zu gering.

Bleibt die Nachfrage so gering?

Aktuell steigen die Corona-Zahlen deutlich. Die Inzidenz in Vorpommern-Greifswald steht bei knapp unter 70, die Auslastung der Krankenhausbetten bei 4,2 Prozent. Beide Werte Tendenz steigend. Gleichzeitig müssen immer mehr Testzentren zumachen. Von einer geringen Nachfrage sprechen auch die weiteren Wettbewerber in Greifswald. Insgesamt gibt es noch fünf Zentren und vier Ärzte, die Schnelltests anbieten.

Für die beiden anstehenden beweglichen Ferientage am 1. und 2. November planen Stadtwerke mit einem temporären Testzentrum im Freizeitbad. Hier sollen Kinder, die eigentlich bis zu drei Mal in der Schule getestet werden sollen, einen aktuellen Test machen können, wenn sie mit ihren Eltern etwa ins Schwimmbad wollen.

Doch nicht nur in den Ferien, auch mit steigenden Corona-Zahlen könnte der Bedarf an Tests wieder steigen. Immerhin können nicht alle auf einen Test vom Arbeitgeber zurückgreifen. Steigen die Corona-Zahlen, ändern sich auch die Farben der Corona-Ampel und damit die Maßnahmen im Kampf gegen das Virus. Schon bei der gelben Stufe benötigt man einen Schnelltest, um in einem Restaurant essen zu können, für einen Abend in der Bar oder schlicht für den Friseur. Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) beruhigt: „Der Kontakt zu den Betreibern der Testzentren ist eng. Wenn sie wieder gebraucht werden, können wir schnell handeln.“ Der Greifswalder Weihnachtsmarkt ist ein solches Beispiel. Er findet in diesem Jahr nach einer Corona-Zwangspause wieder statt. Allerdings gilt 3G.

Von Philipp Schulz