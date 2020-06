Theater Anklam: Zwei Meister in der Warteschleife

Zinnowitz

Hannes Engel und Maxim Paul Krüger sind zwei angehende Meister – in Warteschleife. Der eine möchte Bühnenmeister und der andere Beleuchtungsmeister werden. Zurzeit stockt das eine und das andere aufgrund der Corona-Krise. Im Oktober 2019 wurden sie von der Vorpommerschen Landesbühne nach Berlin zur Ausbildung delegiert.

Nicht ganz einfach für die beiden jungen Männer. Für Engel, 27 Jahre, und Krüger, 33, sind theoretische Fächer, wie Mathematik und das Drücken von Schulbänken schon eine Weile her. Aber sie haben reichlich Praxiserfahrung und sind in und mit dem Theater aufgewachsen und das Haus braucht Meister.

Söhne hiesiger Theaterprominenz

Beide sind Söhne von hiesiger Theaterprominenz. Der Vater von Hannes ist Hans-Jürgen Engel, der technische Leiter der Vorpommerschen Landesbühne. Der Knabe war von klein auf mit auf dem Platz des Chapeau Rouge in Heringsdorf und kannte natürlich alles, was dort gespielt wurde. Ebenso wie Maxim Paul Krüger, dessen Vater Wolfgang Bordel ist, der langjährige Alt-Intendant der Bühne. Paul, wie ihn am Theater alle nennen, zog es zunächst nach Berlin zum Hochleistungssport – Eisschnelllauf. Auf seinen 5. Platz bei den Deutschen Meisterschaften konnte er stolz sein, denn seinerzeit gab es noch sehr viele Jungen, die auf schnellen Kufen unterwegs waren. Aber das ist lange her.

Eine Ausbildung zum Sportassistenten in Eberswalde schloss sich an. Nebenbei fiel noch ein Schein zum Ski- und Snowboard-Lehrer in Österreich ab. Alles schien auf Sport ausgerichtet. Doch die Bühne hatte Sogwirkung. Als Tänzer wurde er mit „Outfaced“, die auch später oft in der Blechbüchse und im Chapeau Rouge auftraten, achtmal Berliner Meister.

Schließlich lernte er Veranstaltungstechniker an der Vorpommerschen Landesbühne, ging ans Theater Lübeck und leitete dort „Das junge Studio“, sieben Jahre lang. Eine Lübecker-Theaterferienzeit verbrachte er gar auf der Zinnowitzer Freilichtbühne als „Schwarzer Major“ in „Vineta-Die Hexenwette“. Schließlich kam er zurück nach Anklam.

Faible für Autos

Auch Hannes Engel entzog sich zunächst dem Theater. Autos waren sein Metier und sind es auch heute noch. Er lernte in Anklam Kfz-Mechatroniker. Und er wurde zum Spezialisten für heute gängige Autotypen. Sein Faible für neue Oldtimer brachte ihn wieder enger ans Theater. Trabi, Minitraktor, Schwalbe, Jeep und Vineta-Boot – jedes dieser Fahrzeuge hat er schon mit sichtlichem Spaß auf der Bühne gefahren. Darüber hinaus betreut er auch den Fuhrpark der Landesbühne, das sind cirka 20 Fahrzeuge.

Und nun sitzen die beiden jungen Männer in den Startlöchern zum Meister. Sie vermissen die Zeit in Berlin, sie hatten sich gerade wieder auf Theorie eingelassen und die Berliner Theater, wie die Deutsche Oper, das Berliner Ensemble, das Deutsche Theater und den Friedrichstadtpalast aus Sicht eines Technikers kennengelernt. Mal in andere Bühnen reinschnuppern, bringt immer etwas für das eigene Haus. Lehrgänge in Theorie in Teltow und Neubrandenburg stehen noch auf dem Plan – und natürlich jede Menge Selbststudium.

Erste Prüfungen sind für Juli und August angesetzt. Die Abschlussarbeiten stehen auch an. Wobei die Produktion, über die Hannes Engel schreiben wollte, in die kommende Spielzeit verschoben ist. Und wie ist es, mit diesen Vätern zusammenzuarbeiten? „Es ist auszuhalten“, sagt Hannes. „Es ist für beide Seiten anstrengend,“ meint Paul. „Aber für den Vater ist es schwieriger,“ schiebt er nach.

Von Claudia Winter