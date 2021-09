Anklam

Die Peene brennt in diesem Jahr zwar nicht – wegen der Corona-Schutzbestimmungen konnte die Vorpommersche Landesbühne nicht am angestammten Ort spielen. Doch dafür hat das Ensemble in kurzer Zeit eine Alternative aus dem Boden gestampft: „Das Phantom vom Brauereiberg oder Der Anklamer Bierwettstreit“ heißt das diesjährige Stück, bei der natürlich jede Menge Gerstensaft gesüffelt wird.

Wo sonst Autos parken, haben Technik-Chef Hans-Jürgen Engel und sein Team den Mimen eine Holzbühne auf den asphaltierten Theaterhof gezimmert und Zuschauertraversen errichtet, so dass man den Verlust der üblichen maritimen Arena an der Peene für zwei unterhaltsame Stunden gern vergisst.

Auch das Ensemble aus vielen hansestädtischen Laien der „Peene-Brenner“ sowie Erwin Bröderbauer (Sir Harry, das Phantom vom Brauereiberg) und Wolfgang Grossmann (Butler John) als gestandene Schauspielprofis agieren mit sichtlicher Freude vor der Kulisse alter Bäume im Sonnenuntergang und ausverkaufter Ränge.

Es wird getanzt, gehext und improvisiert

Die Stilmittel bisher erfolgreicher Spektakel-Inszenierungen in der freien Republik Peeneland, die nicht zuletzt die Liebe der Anklamer Bürger zu ihrem Theater stets aufs Neue befördern, hat Regisseur Wolfgang Bordel mitgenommen an die Leipziger Allee. Es wird diesmal besonders leidenschaftlich getanzt, emsig gehext und wegen der kurzen Dauer der Probenphase auch allerhand improvisiert. Die Akteure schmachten sich an, verkuppeln einander und saufen um die Wette süffiges Bier aus großen Holzfässern.

Sir Harry, das Phantom vom Brauereiberg (Erwin Bröderbauer) undPeenethalia Teichhofer (Frida Gräntzel) Quelle: privat

Alles rankt sich um einen die Farben wechselnden Bierfleck und Ambitionen von reichen Bayern (Familie See- bzw. Teichhofer) und armen, dem Publikum aber sympathischen, ortsansässigen Kneipern. Mit Gödeke Michels und Klaus Störtebeker outen sich schlussendlich sogar Helden der Seefahrtsgeschichte als Anklamer.

Die Geschichte ist zwar lokalgeschichtlich in der städtischen Chronik verankert, man wünschte sich dennoch hier und da ein bisschen mehr Spannung und nachvollziehbare Folgerichtigkeit. Doch das Ganze bleibt beim üblichen schrillen Klamauk.

Flammen und Feuershow, Böller und Kanonenschlacht

Wer „Vineta“ und „Die Peene brennt“ kennt und mag, wird auch von dieser Produktion nicht enttäuscht. Die Inszenierung verzichtet weder auf Flammen und Feuershow noch auf Böller und eine kleine Kanonenschlacht, Schrecksekunden fürs Publikum inklusive. Die Kostüme sind schrill, die Sprache, vor allem von Bröderbauer, volksnah bis derb. Vermischt mit der Vorliebe für Sagen und Geschichten aus der Region sind es genau jene Ingredienzien, die Bordel genügen, um bodenständiges „Heimattheater“ zurechtzumixen. Das Publikum dankt es mit reichlich Beifall.

Szene aus der aktuellen Produktion "Das Phantom vom Brauereiberg" von der Vorpommerschen Landesbühne. Das Stück ersetzt in diesem Jahr die Inszenierung "Die Peene brennt". Quelle: Martina Krüger

Insgesamt gelingt dem Ensemble das wichtigste Ziel des Vorhabens: Anklam behält, Corona zum Trotz, 2021 sein spätsommerliches Open-Air-Event, und Akteure wie Zuschauer genießen den Umstand, nach dem langen Kulturentzug des Lockdowns endlich wieder Theater machen und erleben zu dürfen.

Im Gedächtnis bleiben vor allem die Tänze, darunter zu Michael Jacksons „Thriller“ und Mickie Krauses „Zehn Liter Bier“, sowie die gelungenen Kniffe, sogar deutsche Klassik, wie den „Zauberlehrling“, ins Geschehen einfließen zu lassen – von allem etwas und damit für jeden ein bisschen.

Termine und Tickets Weitere Vorstellungen bis zum 12.9. täglich 19.30 Uhr, Hoftheater der Vorpommerschen Landesbühne in Anklam, Leipziger Allee 34; Tickets unter Tel. 03971/2688800 sowie an der Abendkasse

In einer eigens kurzfristig verfassten Extra-Szene tritt übrigens der immer wieder wegen seiner politischen Rolle als „Geldverteiler“ umstrittene Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann auf. Und er beweist erstaunliches schauspielerisches Talent. Weshalb ihm am Schluss in Aussicht gestellt wird, immer eine Beschäftigung bei der Anklamer Bühne zu finden, sollte sich der politische Wind im Land mal drehen. Der Rest geht im zustimmenden Lachen der Zuschauer unter.

Von Steffen Adler