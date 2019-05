Zinnowitz

Ob Schauspieler, Eleven, Techniker oder der Intendant: Alle Akteure der Vorpommerschen Landesbühne kamen am Mittwochmorgen sowohl an der Blechbüchse in Zinnowitz als auch am Theaterzelt „Chapeau Rouge“ in Heringsdorf zusammen, um gemeinsam zu putzen.

Wie Martin Schneider, der neue Intendant der Landesbühne erklärt, gibt es diese Aktion zum ersten Mal. „Normalerweise arbeiteten ein paar Techniker daran mehrere Tage, die Bühnen zu reinigen. So arbeiten wir jetzt nur ein paar Stunden daran und im Anschluss daran gibt es für alle ein gemeinsames Essen“, sagt er.

Auf der Vinetabühne musste vor allem zwischen den Reihen das Laub entfernt werden. Die großen Bäume, die das Gelände umrahmen, sorgen im Herbst für jede Menge Blätter.

Schauspieler Torsten Schemmel besprühte das Dach der Blechbüchse mit einer Flüssigkeit zur Vermeidung von Algen und Moos. Quelle: Hannes Ewert

Schauspieler Torsten Schemmel hatte an dem Tag wohl dem luftigsten Arbeitsplatz. Von einer Gondel aus besprühte er das Dach des gelben Blechbüchse mit einer Flüssigkeit, damit sich Algen und Moos nicht so schnell verbreiten.

In Heringsdorf ergab sich ein ähnliches Bild. Ein Trupp kümmerte sich um die Instandsetzung der Anlage. Geplant ist unter anderem, dass der Bereich zwischen den Wohnwagen der Darsteller und dem öffentlichen Areal besser getrennt werden soll –unter anderem durch eine Fotowand. Auch der Eingangsbereich soll anders gestaltet werden.

Hannes Ewert