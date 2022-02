Theater Vorpommern kommt mit Warteliste aus dem Lockdown

Greifswald

Die Corona-Pandemie hat dem Kulturbetrieb viel abverlangt. Durch Maßnahmen und Bestimmungen konnten Theater teilweise gar nicht oder nur vor deutlich weniger Publikum spielen, als die Häuser es gewohnt waren. Ende Januar kam jedoch nach zwei Jahren auf und ab eine gute Nachricht aus dem Schweriner Kultusministerium. Auch bei der Ampelstufe rot – in MV die Stufe mit den schärften Maßnahmen und der höchsten Vorsicht – dürfen Theater spielen. Mit einer verlängerten Pause über die Winterferien der Schulen will das Theater Vorpommern nun auch in Stralsund und Greifswald in die Saison starten. Mit neuen alten Stücken, Uraufführungen und langen Pausen und wichtigen Terminen.

Ballettabend in Stralsund

„Wir haben natürlich die ganze Zeit hinter den Kulissen weitergearbeitet und freuen uns sehr, dass es weitergeht“, berichtet der Intendant des Theaters, Ralf Dörnen. Am 25. Februar geht es los in Stralsund und „Und die Seele unbewacht...“. Ein besonders Stück für Dörnen – denn der Intendant und Ballettdirektor am Haus wollte schon seit 20 Jahren den „Tristan“ von Hans Werner Henze interpretieren. Eine echte Premiere des Abends fand schon vor dem Lockdown statt. Immerhin vier Aufführungen wurden geschafft. Das Gedicht „Beim Schlafengehen“ von Hermann Hesse, das Richard Strauss in einem seiner letzten vier Lieder vertont hat, diente Dörnen als Titelgeber und Klammer des Ballettabends. Wegen der persönlichen Verbindung zu der Musik und der positiven Rückmeldung des Publikums, freut sich Dörnen, dass „Und die Seele unbewacht...“ wieder gezeigt werden kann. Nach der Wiederaufnahme am Freitag in Stralsund, wird der Ballettabend am 27. Februar in Greifswald gezeigt.

Opernrarität läuft aus

Der Wiederanfang ist auch ein Ende. „Wir werden die Oper ,Jonny spielt auf’ nur noch zwei Mal zeigen“, erklärt Dörnen weiter. Für Opernfans sollte einer der beiden Termine, entweder am 25. Februar in Greifswald oder am 27. Februar in Stralsund, Pflicht sein. In der Oper von 1927 geht es um Geschlechterrollen und gleichgeschlechtliche Geliebte. Im Dritten Reich wurde das Stück von Wolfgang Berthold verboten und geriet in Vergessenheit, fand nur noch wenige Bühnen, auf denen es gezeigt wurde. Im Februar gibt es die beiden letzten Termine in Greifswald.

„Rand“ hat am 13. Mäez Premiere

In jedem Ende ist jedoch ein Anfang: Im März wird das Schauspiel „Rand“ von Miroslava Svolikova erstmals in Deutschland gezeigt. Es ist eine von drei zeitgenössischen Stücken, was der Leitung sehr wichtig war, auch diese Stücke im Programm zu haben. Die Erstaufführung ist am 13. März um 18 Uhr im Greifswalder Rubenowsaal und um 20 Uhr im Stralsunder Gustav-Adolf-Saal. Eine besondere Freude für den Chefdramaturgen am Theater, Oliver Lisewski. In Österreich erhielt Svolikova bereits diverse Auszeichnungen.

Theaterpreis für Svolikova

Ihr jüngster Preis ist der österreichische Theaterpreis Nestroy, mit dem sie erst vor wenigen Monaten für ihr Stück „Rand“ prämiert wurde. In diesem geht es um Fragen zur Mitte der Gesellschaft und zu deren Rand. Fragen, die sich immer gnadenloser stellen. Denn wer am Rand lebt, muss sich abstrampeln, um nicht abzurutschen. Soziologen, Astronauten, das letzte Einhorn, Tetrissteine, Mickey Mouse – im Theaterstück von Svolikova kommen viele skurrile Randfiguren auf die Bühne, um ihre Geschichte zu erzählen.

Proben unter schwierigen Bedingungen

Für Lisewski ist der Neustart am Theater ein besonderer: „Nicht nur im Schauspiel, sondern auch im Musiktheater arbeiten wir mit sehr vielen RegisseurInnen, die noch nie am Theater Vorpommern gearbeitet haben. Ein sehr illusteres Ensemble von jungen und auch erfahrenen RegisseurInnen.“ Das zeige die neue Ausrichtung unter der neuen Leitung sehr gut, weswegen man sehr froh sei, so Lisewski.

Auch die schwierigen Bedingungen, unter denen das Ensemble arbeiten musste, macht diesen Neustart zu einem einzigartigen Erlebnis. „Wir haben ein ausgeklügeltes System erdacht“, erklärt Intendant Dörnen die Probenbedingungen. Für darstellende Künstler gebe es während der Proben Ausnahmeregelungen, was den Abstand betrifft. Sonst würde überall im Haus und auch zu den Pausen die Maskenpflicht gelten.

„Man muss so ehrlich sein, dass wir auch Impfdurchbrüche hatten. Da wir aber viel und engmaschig getestet haben, wurden diese immer früh entdeckt und wir sind von Schlimmerem verschont geblieben“, betont Dörnen weiter. Auch Lisewski spricht die hohe Testdichte an und redet von einer hermetischen Abriegelung der Häuser. „Fremde durften halt nicht rein.“

Tickets sind nachgefragt

Über eine mangelnde Nachfrage muss sich das Theater nach der langen Zwangspause nicht beschweren. „Wir werden mit 30 Prozent Auslastung beginnen“, erklärt der Leiter der Öffentlichkeitsarbeit, Hans Heuer. Danach könne man immer noch hochgehen. Die Erfahrung der letzten Monate lassen das Theater an der Kasse vorsichtig agieren. Vor dem Lockdown reagierte die Politik auf damals steigende Coronazahlen mit einer Reduzierung der Auslastung in den Sälen von 50 auf 30 Prozent der Sitzplätze. „Wir mussten drei Wochen lang Menschen mit gekauften Karten anrufen und fragen, ob sie nicht von ihrer Karte zurücktreten wollten. Das möchten wir nicht noch mal haben,“ so Heuer.

Die geringe Auslastung der Häuser führt nun aber dazu, dass die raren Karten für die Aufführungen teils eine so große Nachfrage erfahren, dass es Wartelisten gibt.

Trotzdem heißt es nun positiv voran planen und das auch bis ins Jahr hinein. So gibt es schon zwei wichtige Termine im Juni. Am 5. Juni wird das letzte Stück im Theater Greifswald gezeigt. Danach wird das Haus für die Öffentlichkeit geschlossen und auf die großen Sanierungsarbeiten vorbereitet. Diese sollen planmäßig drei Jahre dauern. Am 9. Juni folgt dafür ein Highlight in Stralsund. Hier soll der Theaterball stattfinden, in dessen Rahmen erstmals der Theaterpreis vergeben wird.

Von Philipp Schulz