Theaterakademie geht online: Bewerbungen für den Herbst per Video

Zinnowitz/Anklam

Die Hashtags am holzverkleideten Seitengebäude der Ausbildungsstätte waren schon lange vor der Corona-Pandemie per Banner aufgerufen worden. #Respekt, #Vielfalt und #Toleranz haben allerdings nun einen noch höheren Stellenwert. Stehen sie doch nicht nur für das Profil der Staatlich anerkannten höheren Berufsfachschule für Schauspiel sowie deren Ausbilder und Eleven, sondern auch für die Theaterkunst und das solidarische Miteinander der Menschen in der Krise.

Das kann gerade der Ex-Intendant der Vorpommerschen Landesbühne und jetzige Leiter der Akademie das Zusammenrücken trotz social distance besonders gut gebrauchen. Denn die Botschaft zu verkraften, dass die Landesregierung per Verordnung die Theatersaison zum 31. August kurzerhand für beendet erklärt hat, kostete nicht nur Wolfgang Bordel (69) schlaflose Nächte. Immerhin implementierte die Verkündung, dass es im Sommer 2020 weder die Zinnowitzer Vineta-Festspiele noch das Chapeau-Rouge-Programm an der Heringsdorfer Promenade und auch nicht die Festivals auf der Wolgaster Schlossinsel sowie der Barther Freilichtbühne geben wird. Ein kultureller Kahlschlag für eine ganze Region.

Anzeige

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

4. Studienjahr : Kein Vorsprechen, keine Verträge

Der Mann mit der außergewöhnlichen Kopfhaar- und Barttracht, der einst mit Frank Castorf in Anklam das Theater profilierte, hatte an vieles zugleich zu denken. Etwa an den erfolgreichen und individuell tragfähigen Abschluss des 3. und 4. Studienjahres an „seiner“ Schauspielschule. Und wie würde deren Leitung im Lockdown die Aufnahme des neuen, künftigen 1. Studienjahres organisieren?

Weitere OZ+ Artikel

Nun, inzwischen sind die älteren Semester – ähnlich wie klassenstufenweise die „normalen Schulen“ im Land – wieder zu Gange. Das 3. Studienjahr absolviert Szenenstudium als Dialog und erhält beispielsweise individuelle Unterweisungen in Sprecherziehung und Stimmbildung. „Dinge“, so erklärt Bordel, „die besonders wichtig sind.“ Und dem 4. Studienjahr begegnet er bei Konsultationen für die Abschlussarbeit.

Nirgendwo ist Vorsprechen möglich

Für deren Unterkommen und Berufsstart in anderen Häusern erweist sich die aktuelle Situation allerdings als besonders schwierig. Da fast nirgendwo ein Vorsprechen erfolgt, ja die Zukunft mancher Bühnen prinzipiell in Frage steht, werden momentan neuen Mitarbeitern auch keinerlei Verträge unterbreitet. Parallel dazu können auch Stücke aus dieser Spielzeit wegen der Theaterschließung nicht gespielt werden. Ein Dilemma! Das jetzige 1. und 2. Studienjahr setzt hingegen sehr persönliche Pausen-Akzente, fertigt kleine Arbeiten im Netz an, sucht nach Wegen, sich sinnvoll einzubringen. Ihr Akademie-Chef hofft für sie auf weitere Lockerungen schon in den nächsten Wochen.

Lied, Gedichte, Monologe auf Video gefordert

Für die Bewerbungen der „Künftigen“ hat die Schauspielschule umgesteuert. So wird der erste Teil des Bewerbungsverfahrens als Premiere online ablaufen. Bislang haben bereits mehr als 60 junge Damen und Herren ihr Ausbildungsinteresse bekundet, bis zum 20. Mai ist noch Zeit und Gelegenheit dafür. Interessierte künftige Eleven erhalten in Reaktion auf ihr Online-Formular einen Link, ihr Video einzusenden. Das wird anschließend auf Qualität, eventuelle Vorkenntnisse und das Talent der Akteure sowie deren Persönlichkeit fachmännisch geprüft. Auf dem Video muss ein Lied, müssen Gedichte und zwei Monologe (einer klassisch, einer modern) enthalten sein. Später folgen weitere Auswahlverfahren.

Jeweils zehn Eleven bilden in Zinnowitz ein Studienjahr. „Die Nachfrage ist auch 2020 groß“, freut sich Bordel, den Widrigkeiten zum Trotz. Während die älteren Semester nun bedauern mögen, dass coronabedingt „Der schöne grüne Vogel“ nach Carlo Gozzi als Abschlussarbeit ebenso auf der Strecke geblieben ist wie Molieres Komödie „Tartuffe“, befasst sich der Regisseur Bordel mit „Vineta“.

Neue Elektrik, modernes Tonstudio

Das Buch für die zwangsweise auf 2021 verschobene, neue Vineta-Story war fertig, wird aber nun umgeschrieben, da sich ja die Rollenbesetzung ändern wird. Und auf der Freilichtbühne sind Techniker des Anklamer Theaters dabei, die Sommerpause für Um- und Ausbau, Sanierung und Erweiterung zu nutzen. Es tröstet auch den Chef ein wenig, dass Open Air ein „Gang zwischen Himmel und Erde“ entstanden ist, die Verkabelung der Bühnenelektrik erneuert wird und über den Zuschauerrängen ein Tonstudio entsteht, das künftig außerdem für Hörspielproben von der Akademie genutzt werden kann. Außerdem müssen noch einige der umstehenden, betagten Buchen aus Sicherheitsgründen gefällt werden. So soll sich das Kulturareal in zwölf Monaten komplett aufgehübscht präsentieren.

Allerdings hat Bordel noch eine andere Baustelle zu bespielen: Möglichst Anfang September soll in Anklam das Spektakel „Die Peene brennt“, üblicherweise Schlussakkord der Sommer-Events, diesmal zum Neustart der Spielzeit der Landesbühne werden. Das wünscht er sich jedenfalls. Und was, wenn sich die dieser Tage nahezu überschlagenden Exit-Schritte Theaterspiel doch schneller wieder ermöglichen sollten als angenommen? „Wir stehen innerlich bereit dazu“, versichert der frühere Intendant. Er sagt es aber leise, beinahe schüchtern. Wohl auch aus Solidarität mit den besonders gefährdeten Menschen.

Informationen zur Akademie und Bewerbung:

Theaterakademie Vorpommern, Heringsdorfer Weg 1, 17454 Zinnowitz; Telefon 038377/3680; Mail: theaterakademie@vorpommersche-landesbuehne.de; www.theaterakademie.info; Online-Bewerbung plus Video bis zum 20. Mai einsenden; es erfolgt eine vierjährige Ausbildung in Gruppen- und Einzelunterrichten; die Eleven erhalten eine Ausbildungsvergütung; Förderung nach Bafög kann beantragt werden; Wohnmöglichkeiten sind direkt angeschlossen bzw. werden vermittelt.

Lesen Sie auch:

Von Steffen Adler