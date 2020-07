Zinnowitz

Der Titel des neuen Stückes macht vor allem neugierig: „Der stillste Ort im Hauptbahnhof“ heißt eine Projektarbeit des zweiten Studienjahres der Theaterakademie, die am 1. August ihre Premiere in der Zinnowitzer „Blechbüchse“ erlebt. Für das Gesamtvorhaben und damit auch die Regie verantwortlich zeichnet Puppentheaterspielerin Jana Sonnenberg, die im benachbarten Zempin zu Hause ist und vor rund zwei Jahrzehnten ihre ersten künstlerischen Schritte ebenfalls an der Akademie gegangen ist. Jetzt also mal was ganz anderes und ganz Neues.

Ausgangspunkt und Basis des Stückes sind große klassische Theaterrollen, deren Beweggründe und Motive –mehr oder weniger verfremdet – ins Hier, Heute und Jetzt transportiert werden. Dabei werfen die Akteure nahezu zwangsläufig die Frage auf, ob und was uns diese Klassikertexte inzwischen noch zu sagen haben.

Innerhalb sechs Wochen ein neues, eigenes Stück

Zu Wort kommen unter anderem Faust und Mephisto, Romeo und Julia sowie der Priester von Notre Dame. Was nun leibhaftige Menschen der Neuzeit bewegt und was sie bewegen (oder auch nicht), wird auf der Toilette eines Hauptbahnhofes erzählt. Da werden Leben geplant und gedacht, wird fleißig intrigiert und geliebt, müssen Abschiede vollzogen werden.

„Da es keinerlei fertige Stückvorlage gegeben hat, spielten Fantasie und Kreativität im Entstehungsprozess naturgemäß eine besonders große Rolle“, beschreibt Jana Sonnenberg (seit 2002 bekannt und geschätzt durch ihr erfolgreiches Puppentheater Randfigur) den Hintergrund und die Motivation der studentischen Arbeit. Aus den durch die Eleven verfassten Texten, ihrer Verbindung und Aktualisierung habe sich dann während der sechswöchigen intensiven Proben sukzessive ein neues und eigenes Stück herausgeschält. Die Zuschauer dürfen gespannt sein, welche Einblicke es ermöglicht.

Trotz Pandemie wertvolle, kulturelle Angebote schaffen

Als Projektmanagerin wie Regisseurin lobt die Zempinerin die Schauspielschüler in hohen Tönen. Richtig Lust am Spiel hätten sie entwickelt und sehr engagiert mitgewirkt. Und das trotz coronabedingter Abstandsregeln, die sogar auf und hinter der Bühne eingehalten werden. Dem „Stillsten Ort“ werden weitere Arbeiten folgen, die es rechtfertigen, dem Ganzen den Titel „Sommer der Studenten“ zu geben.

Wie eine Sprecherin der Vorpommerschen Landesbühne anmerkte, sei dies – im Kontext mit anderen Veranstaltungen an verschiedenen Orten – der Beitrag der Künstler, trotz Pandemie und stark einschränkender Vorgaben, wie Zugangsregeln, der Region wie den vielen Touristen auf Usedom wertvolle kulturelle Angebote zu unterbreiten. Und das mit Erfolg, wie die Besucherzahlen belegen. Auch das neue und miteinander eng verknüpfte Spiel von Klassik und Moderne dürfte seine Anhänger finden.

Info: Premiere am 1.8. ab 19.30 Uhr im Gelben Theater Zinnowitz; weitere Vorstellungen: 15.8., 22.8., 25.8. und 31.8. jeweils 19.30 Uhr in der Blechbüchse; Karten unter Telefon 03971 / 26 888 00 bzw. an der Abendkasse.

