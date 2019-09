Wolgast

„In den letzten zwei Jahren ist das Drogenproblem in Wolgast extrem ausgeufert“, berichtet Jugendhaus-Mitarbeiter Andreas Keil. Er habe festgestellt, dass legale und illegale Drogen immer früher konsumiert würden. „Kinder, die wir das erste Mal beim Rauchen erwischen, sind neun bis zehn Jahre alt“, berichtet Keil. Er ruft auf, diesem Notstand gesellschaftlich in möglichst breiter Front zu begegnen. Denn: „Keiner von uns kann das Problem alleine lösen“, lautete sein Appell am Montagabend vor dem Wolgaster Präventionsrat.

Das Gremium wurde neu aktiviert, nachdem Keil in diesem Frühjahr die sich in Wolgast verschärfende Drogenthematik via Facebook in einem offenen Brief publik machte (die OZ berichtete). Gegen Besucher des Jugendhauses seien in jüngerer Zeit viel öfter als in den Jahren zuvor Hausverbote erteilt worden. Gründe dafür seien Drogen, Alkohol, Gewalt und Sexismus gewesen. Hausverbote seien jedoch keine Lösung, da die Betreffenden sich fortan an Brennpunkten in der Stadt versammelten, wo „gesoffen, geraucht, gekifft und konsumiert wird, als wäre es ein rechtsfreier Raum, wo jeder machen kann, was er will“. Solche Brennpunkte seien die Spielplätze an der Hufelandstraße und am Lustwall und zunehmend auch die Wolgaster Anlagen.

„Ein Stück weit hilflos“

Im Präventionsrat sitzen Vertreter von Kommunalpolitik, Verwaltung, Schulen, Polizei und von Vereinen zusammen. Die jüngste Beratung zeigte, dass sie das Thema des wachsenden Drogenkonsums „ein Stück weit hilflos zurücklässt“, wie es Karl-Uwe Roggow formulierte, Leiter des Runge-Gymnasiums. Roggow und seine Kolleginnen Mandy Koch (Regionale Schule Kosegarten) und Roswitha Fennert (Regionale Schule mit Grundschule Heberlein) konnten zwar von etlichen Veranstaltungen zur Drogenprävention an ihren Schulen berichten. „Aber“, so benannte der Koordinator der Straßensozialarbeiter Hans-Jörg Guderian aus Greifswald ein offenbares Dilemma, „mit solchen Aktionen erreichen Sie zwar Öffentlichkeit und Transparenz, aber nicht die eigentlich Betroffenen.“

Das Drogenproblem in Wolgast verschärft sich zusehends, berichtet auch Andreas Pantermehl, Leiter des Wolgaster Polizeireviers. Das Bild zeigt eine Polizeikontrolle am Wolgaster Oberwall, bei der Fahrer auch auf Alkohol- und Drogenkonsum getestet wurden. Quelle: Hannes Ewert

In Greifswald, so Guderian, kämpfe man schon seit 1991 gegen das Drogenproblem. „Inzwischen werden Cannabisprodukte erstmals im Alter zwischen zehn und elf Jahren konsumiert“, so der erfahrene Koordinator. Nur mit nachhaltiger Straßensozialarbeit sei hier etwas zu erreichen. Ständige Präsenz und ein Vertrauensverhältnis zu den Betroffenen und ihren Familien seien hierfür sehr wichtig. „Ich würde Sie auf diesem spannenden Weg begleiten“, so Guderians Angebot an die Wolgaster.

Andreas Keil brachte ebenfalls mehrfach die Straßensozialarbeit für Wolgast ins Spiel. „Wir müssen die Brennpunkte anfahren, Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen aufnehmen und ihnen vor Ort Gespräche anbieten.“ Gisela Kretschmer vom Kulturförderverein der Stadt verwies auf gute Erfahrungen, die Wolgast mit dem Einsatz zweier Streetworker in den 1990er-Jahren gesammelt habe, als es in erster Linie um den Kampf gegen Rechtsextremismus gegangen sei. Sie riet ihrerseits, sich beim Thema Drogen in der Sozialarbeit auf die potenziellen Einsteiger zu konzentrieren und „diese zu motivieren, ihre Freizeit woanders zu verbringen“.

„Auch Vereine in der Pflicht“

Hier hakte auch Kreissozialdezernent Gerd Hamm ein, der die Verantwortung der örtlichen Vereine hervorhob. Vereine, die einerseits öffentliche Mittel für ihre Arbeit bekämen, stünden andererseits auch in der Pflicht, der Drogenproblematik Einhalt zu gebieten, indem sie junge Leute an sich binden.

„Eine Generallösung haben wir heute nicht gefunden“, resümierte Bürgermeister Stefan Weigler. Aber eines sei klar geworden: „Wir müssen da weitermachen, wo die Schule aufhört.“ Auch Weigler hält Straßensozialarbeit für ein wirksames Mittel, das allerdings mit Kosten verbunden sei. Nun gelte es, die Kommunalpolitik für das brisante Thema zu sensibilisieren. Börge Glawe vom Präventionsrat des Landkreises nannte die „Stadtteilarbeit Südstadtbüro“ in Anklam als ein positives Beispiel. Hier hätten sich mehrere Partner in einem Netzwerk zusammengeschlossen, um soziale Probleme in dem Wohnviertel am Rande Anklams zu entschärfen. Auch die Kosten seien auf mehrere Schultern verteilt.

