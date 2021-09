Wolgast

Der Wolgaster Familientierpark veranstaltet am Donnerstag, dem 23. September, einen Themennachmittag mit Führungen unter dem Motto: „Tiere unserer Heimat – Unsere Natur, ihr Schutz und ihre sinnvolle Nutzung“. Interessenten sind hierzu in der Zeit von 14 bis 17 Uhr willkommen. Es gelten die üblichen Eintrittspreise. Es erklingen die Jagdhörner. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt – es ist Wildschwein am Spieß im Angebot.

Von Tom Schröter