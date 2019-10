Thomas-Cook-Pleite: Usedomer Hoteliers fühlen sich vergessen

Zinnowitz

Anna Lippmann, aber auch Detlef Dillner und seinem Sohn David ist das Lachen vergangen. Die Pleite des Reiseveranstalters Thomas Cook und der dazugehörigen Neckermann-Tochter hat die Zinnowitzer Hoteliers schwer getroffen. Sie haben seit Jahrzehnten Verträge mit dem Unternehmen, ein Großteil des Geldes wird jedes Jahr mit Urlaubern erwirtschaftet, die dort gebucht haben. Nun stehen sie mit leeren Händen da und erheben schwere Vorwürfe: Sie fühlen sich von der Politik und von der IHK vergessen.

Anna Lippmann hat mit ihren beiden Hotels Asgard und Meereswarte mehr als 80 000 Euro Außenstände bei Thomas Cook/ Neckermann. „Das ist ein schwerer Schlag für mich. Nachdem im Vorjahr mein Mann gestorben ist, stehe ich nun allein da“, sagt die 65-Jährige. Seit Bekanntwerden der Pleite schlafe sie ganz schlecht. „Ich habe die letzte Zahlung am 10. August von Thomas Cook erhalten. Da war aber das Geld für Juni. Für die drei umsatzstärksten Monate habe ich keinen Cent gesehen. Ich kann rechnen, wie ich will, es reicht nicht, um die Mitarbeiter zu bezahlen“, schildert sie. Ihre Nerven liegen blank.

„Wir müssen pünktlich Löhne zahlen“

„Von der Politik aus Schwerin oder von der Industrie- und Handelskammer kam bisher nichts. Nur um die Urlauber wurde sich gekümmert. Natürlich ist das bitter, wenn man den Urlaub nicht antreten kann. Aber hier hängen doch Existenzen dran – und zwar nicht nur meine“, macht Anna Lippmann deutlich. Zudem wolle MV das Tourismusland Nr. 1 in Deutschland sein. Da dürfe man diejenigen, die die Werte erwirtschaften, doch nicht vergessen.

200 Betten biete sie in ihren beiden Hotels an, 50 Mitarbeiter sind bei ihr beschäftigt. „Denen muss ich pünktlich Lohn zahlen, damit sie ihre Familien ernähren können. Außerdem sind sie sonst weg – angesichts des knappen guten Personals wäre das eine Katastrophe“, erklärt Lippmann. Die 80 000 Euro Außenstände seien ihr Wintergeld gewesen, um über die Runden mit Gehältern und notwendigen Reparaturen am Gebäude zu kommen. Es bleibe ihr nun nichts weiter übrig, als ihre eigenen Rücklagen, also die Altersvorsorge, anzuzapfen.

Hoteliers vermuten Insolvenzverschleppung

In ihren Augen hat der Reiseveranstalter Insolvenzverschleppung begangen. „In den drei umsatzstärksten Monaten von Juli bis September wurde noch das Geld der Urlauber eingesackt. Die müssen ihre Buchung ja vor Reiseantritt bezahlen. Wir dagegen erbringen die Leistung und kriegen 90 Tage, also drei Monate, später das Geld – oder eben wie nun passiert, gar nichts“, so Anna Lippmann.

Auch Detlef (59) und David Dillner (39) – der Vater hat das Hotel „Sonneneck“ in Zinnowitz, der Sohn das Seehotel „Baltic“ in Bansin mit 24 bzw. 30 Zimmern – haben Außenstände von jeweils 40 000 Euro bei Thomas Cook/ Neckermann. Auch sie sprechen von Insolvenzverschleppung. „Die wussten garantiert schon lange, dass nichts mehr da ist. Uns hat man immer vertröstet, wenn wir unsere Gelder angemahnt haben. Zum Glück haben wir schon voriges Jahr unsere Kontigente bei diesem Reiseveranstalter runtergefahren“, erklärt Detlef Dillner.

Weniger Kurtaxe für Kommunen

„Wir haben seit Jahren unser Personal über den Winter behalten, weil gute Leute schwer zu bekommen sind. Aber nun werden wir nicht umhin kommen, Mitarbeiter zu entlassen“, bedauert Dillner senior. Auch deshalb hätte er sich rechtzeitig Unterstützung durch das Wirtschaftsministerium gewünscht. „Der größte Wirtschaftszweig in MV ist nun mal der Tourismus. Und da klingeln in Schwerin nicht die Alarmglocken?“, fragt er.

David Dillner verweist darauf, dass von der Cook-Pleite Hoteliers doppelt betroffen sind: „Es geht nicht nur um Löhne für Mitarbeiter, sondern wir haben auch regelmäßige Kosten: Wasser, Strom und Steuern. Das müssen wir bezahlen, ohne das jetzt Geld nachfließt.“ Nach seinen Worten werde sich die Pleite zudem auch auf die Kommunen der Insel auswirken: „Es kommen weniger Gäste. Das bedeutet weniger Kurabgabe und damit weniger Einnahmen für die Gemeinden.“

Vorwurf, dass sich Politik zu wenig kümmere

Bei den Hotels der Seetel-Gruppe auf Usedom beläuft sich der Verlust auf insgesamt 80 000 Euro, wie Rolf-Seelige Steinhoff sagt. Es sei ein Desaster. Denn die Betroffenen, Urlauber wie Hoteliers, von den Außenständen etwas wiedersehen, glaube er nicht. „Zum Zeitpunkt der Insolvenz waren 250 000 Menschen mit Thomas Cook unterwegs. Das Unternehmen war aber nur mit 110 Millionen Euro versichert, also viel zu wenig.“ Für ihn ist das alles kein Zufall.

Auf Mallorca, wo Seelige-Steinhoff ebenfalls ein Hotel hat, beträgt der Verlust mehrere Hunderttausend Euro. Er verstehe natürlich, dass Gäste, die ihre Reise angezahlt haben, traurig sind, dass sie nun nicht fliegen können. „Aber es kann nicht sein, dass niemand von den Arbeitgebern, den Hoteliers, spricht. Von der Politik kommt mir da im Moment viel zu wenig“, so sein Fazit. Er weiß sich da einig mit Krister Hennige, dem regionalen Dehoga-Chef. „Weshalb fordert unser Wirtschaftsministerium in Schwerin nicht Unterstützung in Berlin für die Branche. Für die Bauern war das doch auch möglich. Wir fühlen uns vergessen“, so Hennige.

Insgesamt sind auf Usedom Dutzende größere und kleinere Hotels und Pensionen von der Thomas-Cook-Pleite betroffen. Sie alle warten auf Hilfe. Die IHK teilte am Freitag mit, dass für betroffene Unternehmen juristische und Beratung bei finanziellen Schwierigkeiten anbiete.

Von Cornelia Meerkatz