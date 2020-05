Bansin/Heringsdorf

„Ihr seid ein Stück näher zum Himmel gefahren“, entfuhr es spontan einer älteren Dame in Richtung des Thurbruchchores, der am gestrigen Himmelfahrtstag Frühlingslieder im Senioren- und Pflegeheim Stella Maris sang.

Genau genommen war es nur ein Teil des Chores, der sich verabredete, für die Bewohner der Schwester-Linda-Häuser in Bansin und in Stella Maris zu singen. Chormitglied Kersten Fubel erzählte: „Das war die Idee meiner Frau. Über Whatsapp haben sich acht Leute zusammengefunden. Über den Buschfunk kamen dann noch mehr dazu.“

So waren es schließlich zwölf Sängerinnen und Sänger, die sich Chorleiter Hans-Werner Hinz anschlossen, um im Garten der Schwester-Linda-Häuser und im Hof von Stella Maris einige Frühlingslieder zu singen. Mehrstimmig und teils mit Akkordeonbegleitung erklangen unter anderem „Frühlingszeit, macht uns das Herz so weit“, „O der schöne Maienmond“, „Ich lieb den Frühling“ und „Der Mai ist gekommen“.

Willkommene Abwechslung in Corona-Zeit

Für die Chormitglieder war es eine willkommene Gelegenheit, sich wiederzusehen und wenigstens punktuell gemeinsam zu singen. Chorleiter Hinz fürchtet: „Der Zusammenhalt geht schnell verloren, wenn man nicht mehr gemeinsam proben kann.“ Kersten Fubel hofft deshalb: „Mal sehen, ob wir bald vielleicht im Freien wieder proben können.“

Um den Kontakt aufrechtzuerhalten, bekamen alle Chormitglieder zu Ostern DVDs mit Konzertmitschnitten der vergangenen fünf Jahre. An Himmelfahrt wurden auch einige frühere Mitsänger bedacht. „Wir fahren jetzt noch zu ehemaligen Chormitgliedern nach Korswandt und Ulrichshorst“, so Hans-Werner Hinz zum Abschied in Stella Maris.

Dort freute sich eine andere Seniorin: „Das war schön. Es ist ja sonst nichts los.“ In Corona-Zeiten sind die älteren Mitmenschen sichtlich froh für jede Abwechslung, denn für sie gilt insbesondere das Gebot des Abstandhaltens. „Wir sehen das ja auch alle ein“, sagt die Heimbewohnerin, die sich nun wenigstens wieder über Besuch freuen kann, „wenn auch nur für eine halbe Stunde“, so die ältere Dame.

Von Dietmar Pühler