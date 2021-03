Tierlieb und großer Hansa-Fan: Caroline Mathis aus Usedom

Labömitz

Caroline Mathis liebt Tiere. Kein Wunder, dass sie deshalb sehr viel Zeit auf dem Tierhof in Labömitz verbringt. Gegenwärtig unterstützt sie dort das Team während ihres Praktikums. Am liebsten widmet sich die Usedomerin den Katzen. Sie holt sie auch mal von den Futterstellen ab, wenn sie versorgt werden müssen. Im September will Caroline eine Ausbildung als Köchin in Greifswald beginnen. Und später einmal in einem Restaurant arbeiten. Soweit ist es aber noch nicht.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dass ihre Schwester in Rostock wohnt, habe zwei Vorteile. Sie fährt regelmäßig dorthin, um Stadtluft zu schnuppern und ihre Schwester zu besuchen. Und in Rostock gibt es mit dem Ostseestadion einen Lieblingsort. Die Usedomerin ist Fan des FC Hansa. Sie steht immer auf der „Süd“, wo die heißblütigsten Anhänger ihren Verein anfeuern. „Von kleinauf bin ich bei den Spielen dabei“, sagt sie. Ihr Lieblingsspieler war Marcel Hilßner, der bis 2019 beim Drittligisten kickte. Sie hofft, dass Hansa endlich in die zweite Liga aufsteigt.

Von Henrik Nitzsche