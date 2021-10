Tierpark Wolgast bleibt am Donnerstag geschlossen

Wolgast

Der Wolgaster Familientierpark bleibt am Donnerstag (21. Oktober) ganztägig geschlossen. Dies teilte Leiter Mirko Daus am Morgen mit. Als Grund führte Daus die stürmische Witterung und die ausgegebene Sturmwarnung an.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Tierpark im Wolgaster Tannenkamp verfügt über zahlreiche Bäume, von denen sich bei starkem Wind Äste lösen oder die im schlimmsten Fall abgeknickt oder entwurzelt werden könnten, was ernste Sicherheitsrisiken für die Besucher mit sich brächte. „Einige Äste sind bereits runtergekommen“, berichtete Daus. Dem daraus erwachsenen Risiko solle mit der Schließung vorgebeugt werden.

Am Freitag soll kontrolliert werden, ob noch lose Äste in den Bäumen hängen und die Bäume selbst allesamt standfest sind. Bis zu einer möglichen Beseitigung der Gefahrenstellen müsse der Tierpark gegebenenfalls weiter geschlossen bleiben.

Von Tom Schröter