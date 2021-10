Tierpark Wolgast hat jetzt eine junge Managerin

Wolgast

Susanne Schweigert ist die Neue im Team des Wolgaster Tierparks. Seit dem 1. Oktober arbeitet sie hier als Parkmanager und unterstützt Tierparkleiter Mirko Daus im operativen Geschäft. „Eine meiner Aufgaben ist es, die Tierpflege und die laufenden Baumaßnahmen zu koordinieren“, erklärt die 35-jährige gebürtige Greifswalderin. „Außerdem kontrolliere ich täglich zum Beispiel die Gehege und alle Wege aus dem Blickwinkel der Besucher, bin für die Öffentlichkeitsarbeit mit der Presse und in den sozialen Medien zuständig und kümmere mich um unsere Eventplanung.“

Mitarbeit auch für das neue Tierpark-Logo

Susanne Schweigert hat Soziale Arbeit in Kiel studiert und sich dabei in Sachen Kommunikation, Teamarbeit und Organisation von Veranstaltungen qualifiziert. Außerdem kann sie sich als freischaffende Illustratorin bei der Dekoration und Beschilderung des Tierparks im Tannenkamp einbringen. Kostproben ihres Könnens sind in dem im Undine-Verlag erschienenen Kinderbuch „Auf vier leisen Pfötchen“ zu bestaunen, das sie bebildert hat und in dem verschiedene Kleinsäuger in Steckbriefen und persönlichen Erlebnissen vorgestellt werden.

Dank der speziellen Gestaltung des neuen Stachelschwein-Geheges können sich Besucher und Tiere auf Augenhöhe begegnen. Quelle: Tom Schröter

„Mit ihrem zeichnerischen Können kann unsere neue Parkmanagerin auch ein neues Tierpark-Logo entwickeln, sobald unsere geplanten Hochbauten, wie das Empfangs- und das Multifunktionsgebäude mit der neuen Schaufutterküche fertig sind“, blickt Mirko Daus voraus.

Unterdessen schreiten die Mitte Juni begonnenen Baumaßnahmen zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur im Familientierpark voran. „Wir gehen davon aus, dass die Erschließungsarbeiten für die Versorgung mit Wasser, Abwasser und Brauchwasser, das Breitbandnetz sowie die teilweise Erneuerung der Elektroversorgung in diesem Jahr abgeschlossen werden“, sagt Daus. Größtenteils seien die Leitungsstränge mittels Vortriebsverfahren verlegt worden.

Tierparkleiter Mirko Daus im Inneren des Aquarienpavillons, der zur Saison 2022 eröffnen soll. Quelle: Tom Schröter

Auch die Erdarbeiten für die beiden erwähnten Gebäudekomplexe sind so gut wie erledigt. Dass der Hochbau auf sich warten lasse, hänge mit den Nachverhandlungen mit dem Land MV als Fördermittelgeber zusammen. Diese Gespräche seien notwendig, da sich die zu erwartenden Baukosten im Zuge der allgemeinen Verteuerung in der Baubranche erhöht hätten. „Mit dem Baubeginn für die Hochbauten ist voraussichtlich im Februar 2022 zu rechnen“, so der Tierparkleiter optimistisch.

Aquariumpavillon soll zur Saison 2022 fertig sein

Andere Teilbaustellen sind schon wesentlich weiter gediehen. So konnte vor kurzer Zeit zum Beispiel eine neue Silberfuchsanlage eingeweiht werden, in der sich die vier schwarz-silbrig gefärbten Tiere bereits sehr gut eingelebt haben. Wie in dem neuen Stachelschweingehege gleich nebenan können auch die Silberfüchse von den Besuchern auf Augenhöhe bewundert werden, wobei die Absperranlagen die Optik kaum einschränken.

Auch vier Silberfüchse sind seit kurzer Zeit im Tierpark im Tannenkamp zu bestaunen. Quelle: Tom Schröter

„Auch bauen wir ein zusätzliches Ausweichgehege für zu separierende Tiere“, ergänzt Mirko Daus. Klare Konturen hat der Aquariumpavillon angenommen, in dem sich sieben 1000-Liter-Becken befinden, in denen einheimische Fischarten schwimmen werden. „Zur Saison 2022 möchten wir den Pavillon eröffnen, der vom Landesanglerverband MV mit 100 000 Euro gefördert wird“, verkündet der Parkleiter. „Die Elektroinstallation ist erfolgt; auch die Rohre für die Medien sind verlegt. Und besondere LED-Strahler werden die Aquariumbewohner ins geeignete Licht setzen.“ 20 000 Euro stellte zudem der Landeszooverband bereit, um im Park den WLAN-Empfang zu gewährleisten.

In diesem Jahr bisher 42 500 Besucher

Bisher konnten in diesem Jahr 42 500 Gäste im Tierpark begrüßt werden. Obwohl noch zweieinhalb Monate bis Jahresschluss ausstehen, wird die magische Zahl von 50 000 Besuchern in diesem Jahr wohl knapp verpasst. Wie der Leiter berichtet, müssen leider wegen der durch Corona bedingten 3G-Regelung täglich etwa zehn Personen am Eingang zurückgewiesen werden. Der Betrieb des Tierparks an sich sei wegen der Pandemie aktuell kaum eingeschränkt. Lediglich das Erdmännchen-Haus und die Vogelvoliere sind aufgrund der beengten Verhältnisse zurzeit für das Publikum nicht zugänglich.

Von Tom Schröter