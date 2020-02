Tierpark Wolgast legt sich Jungwolf zu

Wolgast

Voraussichtlich in der nächsten Woche sollen die beiden Wölfinnen des Wolgaster Tierparks Gesellschaft in Form eines jungen Rüden bekommen. Der vierjährige Jungwolf namens „Solo“ stammt aus dem Tierpark Kunsterspring bei Neuruppin, wo er am Dienstag von einem Tierarzt mittels Nakosegewehr in einen Schlaf versetzt und anschließend nach Wolgast transportiert werden soll.

„Wir hoffen, dass es mit der Narkotisierung klappt, ansonsten würde sich die Überführung des Wolfs nach Wolgast noch um einige Zeit verzögern“, sagt der hiesige Tierparkleiter Mirko Daus. Der Termin der Aktion sei zeitlich sorgfältig gewählt. Stets im Februar beginnt laut Daus die Ranzzeit der Wölfe. „Der Jungwolf soll mit unseren beiden vorhandenen Fähen Bekanntschaft schließen und mit der ranghohen Fähe für Nachwuchs sorgen“, erklärt er. Allerdings sei es fraglich, ob der Plan aufgehe. Denn: „Unsere Fähen sind bereits im fortgeschrittenen Alter.“ Sollten sich die etwa 13 Jahre alten Wölfinnen nicht mehr für das Jungtier interessieren, solle mit der Zucht abgewartet werden, bis die Alttiere eines natürlichen Todes gestorben und durch junge weibliche Wölfe ersetzt worden sind.

Ist Jungwolf „Solo“ in Wolgast angekommen, wird er zunächst in ein separates, unmittelbar an das Fähen-Quartier grenzendes Gehege entlassen, um sich an die neue Umgebung und seine künftigen Mitbewohnerinnen zu gewöhnen. Dies, so Daus, dauere wahrscheinlich nur einige wenige Tage.

In den vergangenen Monaten wurde die alte Wolfsanlage im Wolgaster Tierpark komplett umgestaltet. Für das kleine Rudel wurden ein Teich und eine erhöhte Liegeplattform gebaut, die seitlich mit geriffelten Rampen versehen wurden, auf denen die Tiere bequem auf das hölzerne Plateau kommen. Gegenüber diesem gut einsehbaren Podium ist für die Besucher des Tierparks eine überdachte, weit in das Wolfsrevier hinein ragende Tribüne im Fachwerkstil entstanden. Zudem lädt das nahe neue Wolfs-Infozentrum des Tierparks ein, sich über den Isegrim an sich und seine Rückkehr in die heimischen Wälder schlau zu machen.

Von Tom Schröter