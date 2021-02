Tierpark Wolgast schafft Platz für neues Empfangsgebäude

Wolgast

Im Wolgaster Tierpark haben am Mittwoch die ersten praktischen Arbeiten im Zusammenhang mit den geplanten Großinvestitionen begonnen. Mitarbeiter des Forstbetriebes Heydenholz fällen insgesamt zwölf Laubbäume, um Platz für ein neues Empfangsgebäude für die Tierparkgäste und für ein Mehrzweckgebäude zu schaffen. Letzteres soll eine Schaufutterküche, die Zooschule sowie Sanitärbereiche und Umkleideräume für die Angestellten beherbergen.

Um Bauten und Zäune nicht zu gefährden, werden die betreffenden Bäume – zumeist handelt es sich um Bergahorn – stückweise abgeholzt, wobei eine Hebebühne mit Korb und einem 30 Meter langen Ausleger zum Einsatz kommt. „Um später die Feuerwehrzufahrt zu gewährleisten, müssen noch ein weiterer Baum am Hauptweg und auch die Lebensbäume gegenüber der alten Bärenanlage fallen“, teilt Tierparkleiter Mirko Daus mit.

„Inzwischen“, so informiert der Leiter, „ist die Ausführungsplanung für die Gebäude und die beabsichtigten Tiefbauarbeiten abgeschlossen, so dass demnächst die Ausschreibung erfolgen kann. Ein ganz großer Dank gilt in diesem Zusammenhang dem Fachbereich Bauen der Stadtverwaltung.“

Mehr als fünf Millionen Euro werden investiert

Mitte Mai/Juni rechnet Daus mit dem ersten Spatenstich für die erwähnten Hochbauten. Die Tiefbauarbeiten betreffen die Verlegung von Wasser-, Abwasser-, Strom- und Gasleitungen, wobei teils mit Vortriebsverfahren, teils in offener Bauweise gearbeitet werde. Auf die Besucher kämen während der Bauphase kaum Einschränkungen zu. Mehr als fünf Millionen Euro sollen insgesamt investiert werden. Die Mittel erhält der Tierpark gemäß der Infrastrukturrichtlinie des Landes MV aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Efre) und von der Stadt Wolgast. Mit der Übergabe der Gebäude rechnet Daus bereits im Sommer 2022.

Da sich der Baustart verzögert habe – das entsprechende Bauschild am Besucherparkplatz wurde bereits im Mai 2019 aufgestellt –, hätten sich inzwischen die Baukosten erhöht. „Um zu sparen, können bestimmte Elemente nun nicht mehr umgesetzt werden“, berichtet Mirko Daus weiter. So müsse zum Beispiel auf eine Begehbarkeit des Daches des neuen Empfangsgebäudes verzichtet werden. „Ursprünglich war beabsichtigt, dass Kinder über ein Spielgerät im Gebäudeinneren auf das Dach und von dort in den Park gelangen können“, so Daus. Der Wegfall dieser Attraktion ziehe wiederum einige weitere Veränderungen des Gebäudekonzeptes nach sich.

Von Tom Schröter