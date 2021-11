Tödlicher Kranunfall im Hafen Swinemünde

Swinemünde

Zu einem tödlichen Kranunfall kam es am Donnerstagabend in Swinemünde im Hafen, wie jetzt bekannt wurde. Gegen 22 Uhr ist eine Kabine von einem sogenannten Portalkran gefallen. Der Kran war bereits über 50 Jahre alt. In der Kabine saß ein Angestellter. Der 22-Jährige aus Swinemünde kam bei dem Unfall ums Leben, wie die Polizei bestätigte.

Blick auf die abgestürzte Krankabine im Hafen Swinemünde. Quelle: Robert Ignaciuk

Ein großer mobiler Kran hob inzwischen die verunglückte Kabine an. Inzwischen kümmert sich die Staatsanwaltschaft um den Unfall. Es geht darum, ob der verunglückte Arbeitnehmer in dem alten Kran einer unmittelbaren Lebensgefahr ausgesetzt war oder ob es sich um den Tatbestand der schweren Gesundheitsschäden mit tödlichem Ausgang handelt. Auch die Hafenbehörde hat wegen des tragischen Unglücks eine Kommission eingesetzt. Fakt ist, die Technik war veraltet. Dazu kamen schlechte Wetterbedingungen.

Von Radek Jagielski