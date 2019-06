Kemnitz

Im Zusammenhang mit dem tödlichen Verkehrsunfall bei Kemnitz am vergangenen Sonntag sucht die Polizei jetzt Zeugen. Auf der L 26 war es am 16. Juni zwischen Kemnitz und Kemnitz-Meierei zu einer Kollision gekommen, in deren Folge eine 60 Jahre alte Autofahrerin gestorben war. Ein 31-Jähriger soll ihr um 15.13 Uhr auf ihrer Fahrbahn entgegen gekommen sein. Der Mann war schwer verletzt ins Greifswalder Klinikum gebracht worden.

Bitte um Mithilfe

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe zur Aufklärung des Unfalls. Wer Hinweise zum Hergang geben kann, möge sich an die Kriminalpolizei-Außenstelle Heringsdorf unter der Telefonnummer 038378 279-145 wenden. Möglich ist auch eine Meldung an die Internetwache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle.

Thomas Pult