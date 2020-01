Tombolaerlös für Heringsdorfer Grundschule

Heringsdorf

Die Freude ist sehr groß. Das am vorletzten Tag des Jahres 2019 von vielen Händlern der Heringsdorfer Friedensstraße durchgeführte Mitternachtsshopping brachte im Rahmen einer Tombola zugunsten der Grundschule den stattlichen Betrag von 1805 Euro. Manuela Kalsow und Kathleen Pfennig (2. und 3.v.l) übergaben am Montagnachmittag an den Vorsitzenden des Fördervereins der Heringsdorfer Grundschule, Joachim Berauer, die stattliche Geldspende. „Die Aktion mit Unterstützung vieler Hoteliers hat dazu beigetragen, dass die Händler der 23 Geschäfte in der Friedensstraße ihre Gemeinschaft gestärkt haben. Es war eine großartige Aktion“, so Kathleen Pfennig. In der Grundschule gibt es bereits viele Ideen, wofür das Geld gut angelegt wird, versicherte bei der Übergabe Schuldirektorin Grit Vehreschild.

Von Gert Nitzsche