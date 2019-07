Greifswald

Nach seiner Weltpremiere am Sonntag im Kölner Cinedom kommt der Film über das Leben und die Karriere von Fußballprofi Toni Kroos („Kroos“) am 4. Juli in die Kinos. Zum regulären Kinostart werden am Donnerstag im Greifswalder Cinestar die Eltern des 29 Jahre alten Fußballprofi, Birgit und Roland Kroos, als Gäste erwartet. Beginn der Vorstellung im 267 Plätze fassenden größten Saal ist um 20 Uhr.

Gedreht unter anderem in Greifswald und Rostock

Gedreht wurde die 113-minütige Dokumentation über den aus Greifswald stammenden viermaligen Champions-League-Sieger und Weltmeister von 2014 unter anderem in dessen Heimatstadt sowie in Rostock, Madrid, München, Russland und den USA.

Drei Kinder mit seiner Frau Jessica

Kroos wurde am 4. Januar 1990 geboren und erlernte das Fußballspielen beim Greifswalder SC. Sein jüngerer Bruder Felix ist ebenfalls Profifußballer und stieg gerade mit Union Berlin in die Bundesliga auf. Kroos ist seit dem 13. Juni 2015 mit seiner langjährigen Freundin Jessica Farber verheiratet. Das Paar hat drei Kinder.

Thomas Pult