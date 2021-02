Der angeklagte Stiefvater David H. wurde am Donnerstag erneut durch das Landgericht Neubrandenburg zu lebenslanger Haft wegen Mordes an der sechsjährigen Leonie verurteilt. Der leibliche Vater von Leonie, Oliver E. (blaues T-Shirt) war an allen Verhandlungstagen dabei. Neben ihm sein Anwalt Falk-Ingo Flöter. Quelle: Jens Schwarck