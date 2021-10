Pudagla

Mehrere tausend Fischkadaver – überwiegend Jungfische der Arten Zander und Barsch – sind am Mittwoch an einer wasserbaulichen Anlage am „Grooten Beek“ auf Usedom gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Fische gegen 11 Uhr an dem Verbindungsgraben zwischen Achterwasser und Schmollensee gefunden. Noch ist unklar, wie es zu dem massiven Fischsterben kam.

Laut Polizei wurden die Tiere vorrangig im Grabenbereich auf der Achterwasser-Seite gefunden. Im Zuge der Ermittlungen wurden Gewässerproben genommen sowie Fischkadaver für spätere Untersuchungen entnommen.

Wasserschutzpolizei ermittelt – Gewässerverunreinigung?

Die zuständige untere Wasserbehörde sowie das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt des Landkreises Vorpommern Greifswald wurden verständigt. Die Wasserschutzpolizeiinspektion Wolgast ermittelt nun wegen einer möglichen Gewässerverunreinigung.

Von OZ