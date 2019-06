Zinnowitz

Ein totes Wildschwein am Hundestrand von Zinnowitz sorgte am Sonntagmittag kurz vor 12 Uhr für Aufregung. Das Tier war offensichtlich angespült worden. Urlauberin Rieke Engelke hatte zunächst die Zinnowitzer Kurverwaltung um Hilfe gebeten, doch die Mitarbeiter konnten nicht helfen. „Es stinkt aber gewaltig, man kann nicht ins Wasser gehen“, beklagte die Urlauberin. Die OSTSEE-ZEITUNG informierte den Bürgermeister des Seebades, Peter Usemann. Dieser nahm umgehend Kontakt zum Bauhof und zu einem Jäger in Karlshagen auf. 12.45 Uhr hatten Bauhofmitarbeiter das tote Wildschwein aus dem Wasser gezogen und mitgenommen –der Hundestrand war wieder frei. Der Jäger holte den Kadaver anschließend ab und entsorgte ihn fachgerecht.

Wildschweine sind normalerweise gute Schwimmer. Sie durchqueren mühelos den Peenestrom oder schwimmen beispielsweise von Stralsund aus auf die Inseln Rügen und Hiddensee.

Cornelia Meerkatz