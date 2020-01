Trassenheide

Wann wird der Estrich gegossen? Kann die Lüftungsanlage für Haus 1 rechtzeitig geliefert werden? Sind die Parkplätze schon fertig? Auf einer klassischen Bauberatung wird so ziemlich alles besprochen, was gerade auf der Baustelle passiert – oder noch passieren soll. Eigentlich eine recht nüchterne Veranstaltung. Je größer die Baustelle jedoch ist, desto würziger werden solche Beratungen.

Jeden Dienstag treffen sich die Chefs der am künftigen Kinderresort Trassenheide agierenden Firmen im Waldhof, um sich gegenseitig auf den neuesten Stand zu bringen, was den Baufortschritt der Anlage angeht. Seit mehreren Monaten wird dort gebaut – im August des Vorjahres war die symbolische Grundsteinlegung. Bei den jetzigen Bildern kaum vorstellbar: Bereits im April sollen in einem der Häuser die ersten Gäste begrüßt werden. Derzeit wuseln knapp 100 Bauarbeiter an der Forststraße. Es gleicht einem riesigen Ameisenhaufen.

Seetel-Chef Rolf Seelige Steinhoff (vorne) und Stefan Rimpf, der bauleitende Architekt aus Greifswald Quelle: Hannes Ewert

Acht Objekte werden zeitgleich saniert und renoviert

Die Umgestaltung des Waldhofes zu einem Kinderresort in Trassenheide ist derzeit die größte Baustelle der Seetel-Hotelgruppe. „Insgesamt gibt es acht Objekte, in denen gerade die Bauarbeiter tätig sind – eines davon ist auf Mallorca“, so Rolf Seelige-Steinhoff, Chef der Seetel-Gruppe. Bis zu 250 Bauarbeiter sind gerade für die Seetel-Gruppe im Einsatz. „Solch einen Baustellenmarathon hatten wir noch nie in der Firmengeschichte“, erklärt er.

Seit Wochen dreht sich für ihn alles um das Thema Bau. „Ich setze mich täglich mehrere Stunden damit auseinander und beinahe im Minutentakt kommen Mails rein, die gelesen und bearbeitet werden müssen“, sagt er. Sein Zeitplan ist eng getaktet. „Der milde Winter spielt uns zum Glück in die Karten“, so Seelige-Steinhoff. Die angrenzenden Suitenhäuser sollen im Hochsommer übergeben werden, das zweite große Haus mit einem Wellness-Bereich für Kinder erst im August. Über einen Handwerker-Mangel kann der Seetel-Chef nicht klagen. „Mit einigen Firmen arbeiten wir fast 30 Jahre – also seit der Gründung des Unternehmens – zusammen. Das läuft reibungslos und einer kann sich auf den anderen verlassen“, erklärt er.

Eigene Kaffeerösterei in den Kaiserbädern

Rund 20 Millionen Euro werden bis zur vollständigen Fertigstellung der Hotelanlage in Trassenheide verbaut. „Mehrere Millionen Euro kommen noch mal hinzu, um die anderen Häuser zu sanieren“, erklärt er. Anfang des Jahres begann die Hotel-Kette damit, das Ostseehotel in Ahlbeck wie auch den Pommerschen Hof grundlegend umzugestalten. Die Umbaumaßnahmen sollen das Gesicht der Häuser komplett verändern.

Für den Gast ist dies insofern spannend und auch recht historisch, weil das damals die ersten beiden Häuser der Hotelgruppe auf Usedom waren. Beim Pommerschen Hof kommt hinzu, dass eine eigenständige Kaffeerösterei in das Hotel integriert werden soll. Ab Anfang Februar werden zwei Mitarbeiterinnen des Pommerschen Hofes in Berlin als Kaffeerösterinnen ausgebildet.

Überblick über alle Baustellen darf nicht verloren gehen

Auch wenn es manchmal schwer zu glauben ist: Den Überblick über sein millionenschweres Unternehmen verliert Rolf Seelige-Steinhoff nach eigenen Angaben nicht. Zu seiner Hotelgruppe gehören 16 Häuser auf Usedom und eines auf der spanischen Ferieninsel Mallorca. „Der Umbau läuft reibungslos. Ich habe in Spanien die richtigen Kollegen sitzen, die alles unter Kontrolle haben. Ab und zu muss ich für ein paar wichtige Unterschriften dorthin fliegen. Hier auf Usedom haben wir vier Bauleiter eingestellt, die sich um die Projekte kümmern“, erklärt er.

Das normale Tagesgeschäft in seinen Hotels läuft für ihn nebenbei mit. Via Handy kann er die Umsätze, Buchungen und Budgets von jedem Ort der Welt aus verfolgen. „Wenn mal eine Zahl unerwartet rot wird, fragt man bei den Kollegen mal nach“, erklärt er. Grund zur Beunruhigung hat er allerdings nicht. „Im Januar haben wir drei Häuser aufgrund der Bauarbeiten geschlossen, aber die Buchungen sind fast auf dem Vorjahresniveau“, berichtet er stolz.

Von Hannes Ewert